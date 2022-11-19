Скорая экспортная помощь проводит консультации на предприятиях Уфы

— Мы продолжаем получать заявки от предприятий на вызов «Скорой экспортной помощи», — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Полевая работа с компаниями помогает нацелить наших предпринимателей на экспорт, оказать консультационную помощь, дать рекомендации по первым шагам для выхода на внешние рынки, показать пути сокращения издержек и повышения эффективности данного направления работы. По итогам работы СЭП предприятия уже размещаются на международных маркетплейсах, принимают участие в бизнес-миссиях и выставках за рубежом.