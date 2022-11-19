Скорая экспортная помощь проводит консультации на предприятиях Уфы

Всего с февраля 2021 года, когда стартовал проект, мобильная бригада СЭП совершила 65 выездов в компании столицы Башкирии, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
— Мы продолжаем получать заявки от предприятий на вызов «Скорой экспортной помощи», — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Полевая работа с компаниями помогает нацелить наших предпринимателей на экспорт, оказать консультационную помощь, дать рекомендации по первым шагам для выхода на внешние рынки, показать пути сокращения издержек и повышения эффективности данного направления работы. По итогам работы СЭП предприятия уже размещаются на международных маркетплейсах, принимают участие в бизнес-миссиях и выставках за рубежом.
На этот раз мобильная бригада побывала на предприятиях, которые занимаются декорированием стеклянной тары, производством моторных и технических масел, смазывающих материалов и жидкостей для всех областей промышленности. Их руководители получили индивидуальные консультации по работе с контрагентами, рекомендации по дальнейшему развитию экспортного потенциала.
Напомним, программа «Скорая экспортная помощь» реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Она помогает выявить потенциальных экспортеров для выхода республиканских компаний на зарубежные рынки и расширить ассортимент экспортной продукции.