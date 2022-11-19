Сезонная хандра. «СЮ» проиграл «Сибири», потерпев четвертое подряд поражение

— Слушайте, чемпионат длинный, спады неизбежны. Нереально идти постоянно вверху [таблицы], постоянно выигрывать, это физиология, это организм, перелеты. Конечно, надо все это минимизировать правильным отдыхом, правильным отношением к работе. Но нужно двигаться вперед. Забывать все проигрыши. Унывать, плакать, вспоминая старые проигрыши, не стоит. Это больше в яму вгоняет. Все, перелистнули страницу, сделали правильные выводы, идем вперед. Другого ключа никто не придумал. И, понятно, правильное отношение к работе: нужно отдаваться полностью. Все, что есть, все, что можно — все в игре.