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Сезонная хандра. «СЮ» проиграл «Сибири», потерпев четвертое подряд поражение

Сегодня, 16:57
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома потерпел поражение от «Сибири» 1:2

Уфимцы проиграли шестой из восьми последних матчей. Разбираемся, что делать «Салавату Юлаеву» и читаем комментарий опытнейшего защитника Евгения Бирюкова.

Шестое поражение в восьми играх — теперь можно смело говорить, что «юлаевцы» переживают кризис.

За указанный отрезок «Салават» обыграл «Нефтехимик» (3:2) и «Куньлунь» (4:1), проиграв «Амуру» (1:2Б), «Ак Барсу» (1:2Б), «Авангарду» (3:4Б), «Барысу» (0:2), «Сочи» (3:4ОТ) и «Сибири» (1:2). Набрано четыре очка из 16 возможных, голы 16:18.

Подобные спады не уникальны. Уфимцы обычно их проживают как раз в районе ноября. «Это все сезонное», как в свое время исполнял один выдающий калининградский артист, уважавший, кстати, Новосибирск и его жителей.

Четыре домашних поражения кряду - редчайший казус. Ранее такое в КХЛ у "юлаевцев" было всего один раз - в рамках пятиматчевой домашней серии в конце сезона 14/15:

  • 26.01.2015. СКА 3:1
  • 28.01.2015. Торпедо 0:6
  • 30.01.2015. Северсталь 4:5
  • 01.02.2015. ЦСКА 1:2
  • 04.02.2015. Йокерит 0:2

 

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Почему этот спад происходит сейчас? Ключевое - соперники стали лучше готовиться к «СЮ».

Все знают, что «черно-зеленым» нельзя давать пространства. Соперники предлагают прессинг, плотность и высокий темп. Про все это мы писали и после «Барыса», и после «Сочи», тут действительно мало что добавишь.

Похожей получается и статистика. Опять у гостей выше показатели давления, а у уфимцев затрудненный проход средней зоны и вновь менее половины бросков доходит до створа.

  СЮ Сибирь Δ
Corsi for (CF) 54 29 25
CF, % 65.06% 34.94% 30.12%
Голы 5 на 5 0 1 -1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 16 3
PDO, % 93.75% 106.25% -12.50%
Броски мимо створа 30 15 15
БВ вообще 29 26 3
Доля БВ в общем числе бросков 49.15% 63.41% -14.26%
БВ за минуту в атаке 1.76 2.19 -0.42
Блокшоты за минуту в защите 0.50 0.91 -0.41
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 2 3 -1
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 5 11 -6
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 4 8 -4
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 5 -5
БВ первой тройки 6 6 0
БВ защитников 10 8 2
Пробросы 5 на 5 2 4 -2
ВВбр после пробросов 5 1 4
Вход 5 на 5 20 18 2
Брак при входе 5 на 5 20 10 10
Эффективные попытки входа, % 50.00% 64.29% -14.29%
Вброс 5 на 5 0 3 -3
Брак при вбросе 5 на 5 3 9 -6
Эффективные попытки вброса, % 0.00% 25.00% -25.00%
Использование входа 5 на 5, % 93.02% 70.00% 23.02%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 22 4
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 59 46 13
Эффективные смены в атаке, % 44.07% 47.83% -3.76%
Вход 5 на 5 с БВ 7 10 -3
Вход 5 на 5 с БВ, % 17.50% 35.71% -18.21%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0.00% 8.33% -8.33%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 7 11 -4
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 8.24% 16.18% -7.94%
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Особенно давление удалось новосибирцам в стартовой трети и ниже всего «юлаевцы» оценили именно первый период — ниже вы прочитаете слова Евгения Бирюкова, который не раз выделит именно начало матча.

Помимо пользы в атаке прессинг позволяет гостям ломать раскат и «позиционки», добиваться пробросов (как, скажем, в начале второй двадцатиминутки), и просто забирать себе шайбу, чтобы с ней вернуться в свою зону и смениться.

Виктор Козлов сказал на пресс-конференции, что его подопечные нормально выходили из-под давления, но так же сказал и о недостаточно быстром начале игры, допустив, что «СЮ» излишне опасался контратак.

После проигрыша «Сочи» главный тренер говорил, что у уфимцев накопилась физическая и эмоциональная усталость. Но сегодня это не может служить причиной поражения (не основной точно), ведь был трехдневный перерыв и матч дома.

До этого — возможно. В целом же физика практически никогда не лежит в корне затяжных серий поражений. Если только вдруг команду летом не готовили по полуэкспериментальным методикам, но про это ничего не слышно.

Надо помнить, что современный «СЮ» — все еще команда, проходящая перестройку. Все еще команда, в которой на важных ролях несколько молодых игроков, не набравших должного опыта, физических кондиций, навыков.

Одна история — если, как сейчас, долго «молчат» Хмелевский (7 игр) или Башкиров (12). Другая — если подолгу не отличается признанный мастер вроде Вадима Шипачева. Вот в «Ак Барсе» не просто спад, там старт-катастрофа.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Что делать «Салавату Юлаеву»?

В первую очередь — сейчас время проверки для обновленного тренерского штаба. Они должны подобрать нужные слова как для всей команды целиком, так и для отдельных хоккеистов, чтобы поддерживать здоровую адекватную атмосферу.

Нужно выкладываться в рамках своего задания от смены к смене, фокусируясь только на ней, и добиваться локального преимущества в микро-матчах — это даст и мораль, и моменты, и помощь следующей пятерке.

«Юлаевцы» четыре подряд матча пропускают первыми — это уже тренд. Для этого и требуется концентрация с первых минут. Пропущенный гол помещает в роль догоняющего — больше трат сил и эмоций, больше надо рисковать.

Сейчас у команды пять подряд игр через день: эта с «Сибирью», в гостях «Барыс» и «Металлург», дома «Автомобилист» и снова «Магнитка». Надо решить вопрос физических сил и ротации.

Уместно, что перед началом отрезка был перерыв. Вернулись Александр Хмелевский и Алексей Пустозеров. В четвертом звене снова будет проводиться ротация. Не играли Егор Сучков и Данил Аймурзин. Только подтянули обратно Станислава Бочарова.

Пожалуй, лучший его шанс представлен на видео ниже на отметке 1:52, добавим так же попадание в штангу на 50-й минуте из выгоднейшей позиции с пятака в рамках позиционной атаки.

Конечно, Станислав провел лишь первый матч с 7 ноября, но он принципиально не улучшил ни игру звена Кадейкина, ни большинство. Лично я не вижу преимущества Бочарова вообще ни на одной позиции.

Едва ли статус игрока ротации устраивает и самого нападающего. Это не к теме выхода «СЮ» из кризиса, но если так и продолжится, разумно было бы обменять 71-го номера в команду, в которой он реально пригодится.

Назрели изменения в тройке Хмелевского. Сейчас они зажигают больше за счет индивидуального обыгрыша и не продуктивны. В условиях плотной игры их контратаки ломаются. Интересно было посмотреть с ними Егора Сучкова.

Изначально линия Хмелевского выдавала солидный отрезок. Со второй игры с «Амуром» в гостях и до конца октября у них 11 шайб в 15 играх. В ноябре — 4 гола за 7 игр, из них три — «Нефтехимику» и «Куньлуню» — соперникам из подвала таблицы.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В тройку Кадейкина спокойно можно возвращать Николая Кулемина. Эту линию не надо наигрывать. Третье звено можно пока не трогать, по крайней мере, в активности и создании позиционных атак оно преуспевало и с «Сибирью», и ранее.

Надо перезагружать большинство и это вызов для Константина Кольцова. Оно выглядит так, словно команда впервые собралась после сборов. В третьем периоде с «Сибирью» даже пришлось перемешивать спецбригады:

  • в первой вышли Хмелевский, Кадейкин, Шмелев, Коледов и Мухамадуллин,
  • во второй Бочаров, Дроздов, Кулемин, Антипин и Науменков.

Второй конфигурации как раз и удалось забросить единственную шайбу (едва ли гости довольны двумя фолами в атаке), но это скорее накопительный эффект, чем успешное попадание. Тем более без центра они не смогут хорошо начинать смены.

В определенном смысле удобно, что следующая игра как раз в Астане — во-первых, это возможность взять реванш, во-вторых, от «Барыса» теоретически можно опять ожидать игры вторым номером. Опять же, реванш надо брать и в Магнитогорске.

«Салават Юлаев» не может позволить себе стать слишком легко читаемым для соперника. Томи Ламса зря не соглашается — болезненные 0-4 от «Ак Барса» во втором раунде плей-офф 2021 это тактическое поражение.

Не назвать какого-либо универсального рецепта и, к сожалению, приходится повторяться о проблемах из прошлых игр. Происходящее — экзамен для обновленного «Юлаева». Хорошая команда должна закалиться. Не удастся — «СЮ» не заслуживает Кубок Гагарина.

Евгений Бирюков: «Перелистнули страницу, сделали правильные выводы, идем вперед. Другого ключа никто не придумал»

Защитник «юлаевцев» — о концентрации, важности правильного начала игры и отношении к серии поражений.

— Плохо играли первые два периода. Не заслуживали победы, голов. Одного периода мало, чтобы выиграть. Нужно голову ставить на место, вспоминать, что мы умеем делать, как мы умеем забивать голы, и идти вперед.

— Усталость есть? Физическая и эмоциональная. О ней говорил Виктор Козлов после предыдущего матча.

— Не сказал бы. Все команды в равных условиях, у каждой команды такой календарь. В третьем периоде мы же смогли нормально играть?

— Добавили.

— Я бы сказал, дело в концентрации, маленьких нюансах. Прежде всего — в желании. Надо играть с первых минут.

— Четыре подряд игры «Салават» пропускает первым. О чем это говорит?

— Видимо, недостаточно концентрированно выходим на начало игры. Но и соперник настраивается на нас, ищет ключи против нас.

 

— Впечатление: «Салавату» тяжело даются игры, когда соперник плотно играет в средней, плотно встречает в своей. А «Сибирь» сегодня больше за счет прессинга и движения взяла свое.

— Возможно, нам надо против такой активной игры маленько перестроиться, находить ключи к этой обороне, к этому прессингу. С самого начала, с первого периода.

— Подобные спады переживают практически все команды практически каждый год. С высоты своего опыта что скажете о том, как проходить такое вообще, какие настроения должны быть в команде, стоит ли игрокам почаще собираться между собой?

— Слушайте, чемпионат длинный, спады неизбежны. Нереально идти постоянно вверху [таблицы], постоянно выигрывать, это физиология, это организм, перелеты. Конечно, надо все это минимизировать правильным отдыхом, правильным отношением к работе. Но нужно двигаться вперед. Забывать все проигрыши. Унывать, плакать, вспоминая старые проигрыши, не стоит. Это больше в яму вгоняет. Все, перелистнули страницу, сделали правильные выводы, идем вперед. Другого ключа никто не придумал. И, понятно, правильное отношение к работе: нужно отдаваться полностью. Все, что есть, все, что можно — все в игре.

— О специфике календаря. Такое в сезоне несколько раз, когда через день после окончания домашней серии начинается выезд.

— Никак не влияет. Игры и так через день, через два. Все вклинились в этот режим. На это обращать внимания точно не стоит, все уже привыкли.

— Пара ожиданий от выездной серии.

— Тяжелый выезд, тяжелые игры через день. Нужно идти только вперед.

Следующие игры

21 ноября 18:30. Барыс - Салават Юлаев

23 ноября 19:00. Металлург - Салават Юлаев

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