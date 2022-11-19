Сезонная хандра. «СЮ» проиграл «Сибири», потерпев четвертое подряд поражение

Шестое поражение в восьми играх — теперь можно смело говорить, что «юлаевцы» переживают кризис.
За указанный отрезок «Салават» обыграл «Нефтехимик» (3:2) и «Куньлунь» (4:1), проиграв «Амуру» (1:2Б), «Ак Барсу» (1:2Б), «Авангарду» (3:4Б), «Барысу» (0:2), «Сочи» (3:4ОТ) и «Сибири» (1:2). Набрано четыре очка из 16 возможных, голы 16:18.
Подобные спады не уникальны. Уфимцы обычно их проживают как раз в районе ноября. «Это все сезонное», как в свое время исполнял один выдающий калининградский артист, уважавший, кстати, Новосибирск и его жителей.
Четыре домашних поражения кряду - редчайший казус. Ранее такое в КХЛ у "юлаевцев" было всего один раз - в рамках пятиматчевой домашней серии в конце сезона 14/15:
Почему этот спад происходит сейчас? Ключевое - соперники стали лучше готовиться к «СЮ».
Все знают, что «черно-зеленым» нельзя давать пространства. Соперники предлагают прессинг, плотность и высокий темп. Про все это мы писали и после «Барыса», и после «Сочи», тут действительно мало что добавишь.
Похожей получается и статистика. Опять у гостей выше показатели давления, а у уфимцев затрудненный проход средней зоны и вновь менее половины бросков доходит до створа.
|СЮ
|Сибирь
|Δ
|Corsi for (CF)
|54
|29
|25
|CF, %
|65.06%
|34.94%
|30.12%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|19
|16
|3
|PDO, %
|93.75%
|106.25%
|-12.50%
|Броски мимо створа
|30
|15
|15
|БВ вообще
|29
|26
|3
|Доля БВ в общем числе бросков
|49.15%
|63.41%
|-14.26%
|БВ за минуту в атаке
|1.76
|2.19
|-0.42
|Блокшоты за минуту в защите
|0.50
|0.91
|-0.41
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|3
|-1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|11
|-6
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|8
|-4
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|5
|-5
|БВ первой тройки
|6
|6
|0
|БВ защитников
|10
|8
|2
|Пробросы 5 на 5
|2
|4
|-2
|ВВбр после пробросов
|5
|1
|4
|Вход 5 на 5
|20
|18
|2
|Брак при входе 5 на 5
|20
|10
|10
|Эффективные попытки входа, %
|50.00%
|64.29%
|-14.29%
|Вброс 5 на 5
|0
|3
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|3
|9
|-6
|Эффективные попытки вброса, %
|0.00%
|25.00%
|-25.00%
|Использование входа 5 на 5, %
|93.02%
|70.00%
|23.02%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|22
|4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|59
|46
|13
|Эффективные смены в атаке, %
|44.07%
|47.83%
|-3.76%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|10
|-3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|17.50%
|35.71%
|-18.21%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|8.33%
|-8.33%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|7
|11
|-4
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|8.24%
|16.18%
|-7.94%
Особенно давление удалось новосибирцам в стартовой трети и ниже всего «юлаевцы» оценили именно первый период — ниже вы прочитаете слова Евгения Бирюкова, который не раз выделит именно начало матча.
Помимо пользы в атаке прессинг позволяет гостям ломать раскат и «позиционки», добиваться пробросов (как, скажем, в начале второй двадцатиминутки), и просто забирать себе шайбу, чтобы с ней вернуться в свою зону и смениться.
Виктор Козлов сказал на пресс-конференции, что его подопечные нормально выходили из-под давления, но так же сказал и о недостаточно быстром начале игры, допустив, что «СЮ» излишне опасался контратак.
После проигрыша «Сочи» главный тренер говорил, что у уфимцев накопилась физическая и эмоциональная усталость. Но сегодня это не может служить причиной поражения (не основной точно), ведь был трехдневный перерыв и матч дома.
До этого — возможно. В целом же физика практически никогда не лежит в корне затяжных серий поражений. Если только вдруг команду летом не готовили по полуэкспериментальным методикам, но про это ничего не слышно.
Надо помнить, что современный «СЮ» — все еще команда, проходящая перестройку. Все еще команда, в которой на важных ролях несколько молодых игроков, не набравших должного опыта, физических кондиций, навыков.
Одна история — если, как сейчас, долго «молчат» Хмелевский (7 игр) или Башкиров (12). Другая — если подолгу не отличается признанный мастер вроде Вадима Шипачева. Вот в «Ак Барсе» не просто спад, там старт-катастрофа.
Что делать «Салавату Юлаеву»?
В первую очередь — сейчас время проверки для обновленного тренерского штаба. Они должны подобрать нужные слова как для всей команды целиком, так и для отдельных хоккеистов, чтобы поддерживать здоровую адекватную атмосферу.
Нужно выкладываться в рамках своего задания от смены к смене, фокусируясь только на ней, и добиваться локального преимущества в микро-матчах — это даст и мораль, и моменты, и помощь следующей пятерке.
«Юлаевцы» четыре подряд матча пропускают первыми — это уже тренд. Для этого и требуется концентрация с первых минут. Пропущенный гол помещает в роль догоняющего — больше трат сил и эмоций, больше надо рисковать.
Сейчас у команды пять подряд игр через день: эта с «Сибирью», в гостях «Барыс» и «Металлург», дома «Автомобилист» и снова «Магнитка». Надо решить вопрос физических сил и ротации.
Уместно, что перед началом отрезка был перерыв. Вернулись Александр Хмелевский и Алексей Пустозеров. В четвертом звене снова будет проводиться ротация. Не играли Егор Сучков и Данил Аймурзин. Только подтянули обратно Станислава Бочарова.
Пожалуй, лучший его шанс представлен на видео ниже на отметке 1:52, добавим так же попадание в штангу на 50-й минуте из выгоднейшей позиции с пятака в рамках позиционной атаки.
Конечно, Станислав провел лишь первый матч с 7 ноября, но он принципиально не улучшил ни игру звена Кадейкина, ни большинство. Лично я не вижу преимущества Бочарова вообще ни на одной позиции.
Едва ли статус игрока ротации устраивает и самого нападающего. Это не к теме выхода «СЮ» из кризиса, но если так и продолжится, разумно было бы обменять 71-го номера в команду, в которой он реально пригодится.
Назрели изменения в тройке Хмелевского. Сейчас они зажигают больше за счет индивидуального обыгрыша и не продуктивны. В условиях плотной игры их контратаки ломаются. Интересно было посмотреть с ними Егора Сучкова.
Изначально линия Хмелевского выдавала солидный отрезок. Со второй игры с «Амуром» в гостях и до конца октября у них 11 шайб в 15 играх. В ноябре — 4 гола за 7 игр, из них три — «Нефтехимику» и «Куньлуню» — соперникам из подвала таблицы.
В тройку Кадейкина спокойно можно возвращать Николая Кулемина. Эту линию не надо наигрывать. Третье звено можно пока не трогать, по крайней мере, в активности и создании позиционных атак оно преуспевало и с «Сибирью», и ранее.
Надо перезагружать большинство и это вызов для Константина Кольцова. Оно выглядит так, словно команда впервые собралась после сборов. В третьем периоде с «Сибирью» даже пришлось перемешивать спецбригады:
Второй конфигурации как раз и удалось забросить единственную шайбу (едва ли гости довольны двумя фолами в атаке), но это скорее накопительный эффект, чем успешное попадание. Тем более без центра они не смогут хорошо начинать смены.
В определенном смысле удобно, что следующая игра как раз в Астане — во-первых, это возможность взять реванш, во-вторых, от «Барыса» теоретически можно опять ожидать игры вторым номером. Опять же, реванш надо брать и в Магнитогорске.
«Салават Юлаев» не может позволить себе стать слишком легко читаемым для соперника. Томи Ламса зря не соглашается — болезненные 0-4 от «Ак Барса» во втором раунде плей-офф 2021 это тактическое поражение.
Не назвать какого-либо универсального рецепта и, к сожалению, приходится повторяться о проблемах из прошлых игр. Происходящее — экзамен для обновленного «Юлаева». Хорошая команда должна закалиться. Не удастся — «СЮ» не заслуживает Кубок Гагарина.
Защитник «юлаевцев» — о концентрации, важности правильного начала игры и отношении к серии поражений.
— Плохо играли первые два периода. Не заслуживали победы, голов. Одного периода мало, чтобы выиграть. Нужно голову ставить на место, вспоминать, что мы умеем делать, как мы умеем забивать голы, и идти вперед.
— Усталость есть? Физическая и эмоциональная. О ней говорил Виктор Козлов после предыдущего матча.
— Не сказал бы. Все команды в равных условиях, у каждой команды такой календарь. В третьем периоде мы же смогли нормально играть?
— Добавили.
— Я бы сказал, дело в концентрации, маленьких нюансах. Прежде всего — в желании. Надо играть с первых минут.
— Четыре подряд игры «Салават» пропускает первым. О чем это говорит?
— Видимо, недостаточно концентрированно выходим на начало игры. Но и соперник настраивается на нас, ищет ключи против нас.
— Впечатление: «Салавату» тяжело даются игры, когда соперник плотно играет в средней, плотно встречает в своей. А «Сибирь» сегодня больше за счет прессинга и движения взяла свое.
— Возможно, нам надо против такой активной игры маленько перестроиться, находить ключи к этой обороне, к этому прессингу. С самого начала, с первого периода.
— Подобные спады переживают практически все команды практически каждый год. С высоты своего опыта что скажете о том, как проходить такое вообще, какие настроения должны быть в команде, стоит ли игрокам почаще собираться между собой?
— Слушайте, чемпионат длинный, спады неизбежны. Нереально идти постоянно вверху [таблицы], постоянно выигрывать, это физиология, это организм, перелеты. Конечно, надо все это минимизировать правильным отдыхом, правильным отношением к работе. Но нужно двигаться вперед. Забывать все проигрыши. Унывать, плакать, вспоминая старые проигрыши, не стоит. Это больше в яму вгоняет. Все, перелистнули страницу, сделали правильные выводы, идем вперед. Другого ключа никто не придумал. И, понятно, правильное отношение к работе: нужно отдаваться полностью. Все, что есть, все, что можно — все в игре.
— О специфике календаря. Такое в сезоне несколько раз, когда через день после окончания домашней серии начинается выезд.
— Никак не влияет. Игры и так через день, через два. Все вклинились в этот режим. На это обращать внимания точно не стоит, все уже привыкли.
— Пара ожиданий от выездной серии.
— Тяжелый выезд, тяжелые игры через день. Нужно идти только вперед.
21 ноября 18:30. Барыс - Салават Юлаев
23 ноября 19:00. Металлург - Салават Юлаев