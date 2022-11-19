Крупный пожар в складском помещении произошел в Башкирии

Пожар на складе изоленты произошел в Стерлитамаке. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Как сообщили в ведомстве, что пожар был локализован на площади порядка 400 квадратных метров. Огнем было объято металлокаркасное складское здание размерами 50×20 метров, пристроенное к административному корпусу размером 50×35 метров.
Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет - эвакуация не проводилась. В тушении пожара было задействовано 38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 11 единиц техники.