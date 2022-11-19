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Крупный пожар в складском помещении произошел в Башкирии

Сегодня, 22:14

Крупный пожар в в складском помещении произошел в Башкирии

Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Пожар на складе изоленты произошел в Стерлитамаке. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. 

Как сообщили в ведомстве, что пожар был локализован на площади порядка 400 квадратных метров. Огнем было объято металлокаркасное складское здание размерами 50×20 метров, пристроенное к административному корпусу  размером 50×35 метров. 

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет - эвакуация не проводилась. В тушении пожара было задействовано  38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 11 единиц техники. 

 

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
#Азамат Нухов
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