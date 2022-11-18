Жители Башкирии попросили Путина вернуть с СВО единственного на весь район гинеколога

Жительницы башкирского Зауралья, а именно города Баймака и Баймакского района, записали видеообращение к президенту Российской Федерации и верховному главнокомандующему Вооруженными силами страны Владимиру Путину и к главе Башкирии Радию Хабирову с «убедительной просьбой» освободить от призыва в рамках частичной мобилизации «их единственного врача акушера-гинеколога» Станислава Гераськина, который был призван в рамках частичной мобилизации.
Женщины в видео просят вернуть специалиста «домой», так как, с их слов, без него в Баймакской центральной городской больнице «не хватает врачей», а также «жуткие очереди», при том, что «на прием записаться невозможно».
По словам авторов обращения, городу и району с численностью населения более 55 тысяч человек пришлось оказаться без единственного узкого специалиста по ультразвуковому диагностированию органов малого таза, а также без специалиста, который проводил сложные операции.
Заявили женщины и о том, что для видеообращения готовы были собраться более 300 женщин, а также. по словам жительниц, «все медики районной больницы, но им негласно запретили приходить под угрозой увольнения с работы».
— Мне пришлось несколько дней до записи видеообращения прятаться у подруг, полиция приезжала ко мне домой, преследовали и пытались сорвать нашу встречу, — сообщила в соцсетях местная жительница, пост которой распространяется по социальным сетям вместе с самим обращением.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу министерства здравоохранения, где сообщили, что развернутый комментарий по теме предоставят в скором времени. Отметим, что, по информации в СМИ, доктор Гераськин самостоятельно попросил снять с него предоставленную больницей бронь и добровольно решил отправиться участвовать в спецоперации.