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Жительница Уфы получила срок за комментарии в интернете

Сегодня, 14:08

Суд приговорил уфимку к полутора годам условного срока за экстремизм в комментариях

Она признана виновной в публичных призывах к экстремистским действиям в отношении правоохранителей и власти, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

«Установлено, что Евгения Семенова на своей странице в „ВКонтакте“ размещала комментарии с призывами к осуществлению экстремистских действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и использованию оружия в целях отстранения представителей власти от государственного управления Российской Федерацией», — говорится в пресс-релизе.

Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Рассматривавший уголовное дело Орджоникидзевский районный суд Уфы признал Семенову виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Помимо этого она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением, репостом, публикацией, комментариями в сети интернет сроком на год.

Вынесенный 8 ноября приговор суда пока не вступил в законную силу. В Орджоникидзевском райсуде Mkset сообщили, что на решение поступила апелляционная жалоба прокурора. Причины обжалования судебного вердикта неизвестны.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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