Жительница Уфы получила срок за комментарии в интернете

«Установлено, что Евгения Семенова на своей странице в „ВКонтакте“ размещала комментарии с призывами к осуществлению экстремистских действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и использованию оружия в целях отстранения представителей власти от государственного управления Российской Федерацией», — говорится в пресс-релизе.
Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Рассматривавший уголовное дело Орджоникидзевский районный суд Уфы признал Семенову виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Помимо этого она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением, репостом, публикацией, комментариями в сети интернет сроком на год.
Вынесенный 8 ноября приговор суда пока не вступил в законную силу. В Орджоникидзевском райсуде Mkset сообщили, что на решение поступила апелляционная жалоба прокурора. Причины обжалования судебного вердикта неизвестны.