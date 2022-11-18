Жительница Уфы получила срок за комментарии в интернете

Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Рассматривавший уголовное дело Орджоникидзевский районный суд Уфы признал Семенову виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Помимо этого она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением, репостом, публикацией, комментариями в сети интернет сроком на год.