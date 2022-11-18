Более 1300 жителей Башкирии отравились алкоголем

Пресс-служба минздрава Башкирии опубликовала промежуточные итоги токсикологического мониторинга, из которого следует, что за период с января по октябрь нынешнего года те ли иные острые отравления химического происхождения настигли 2 228 граждан Башкирии, именно столько случаев было зафиксировано. К сожалению больше пятой части от этого количества, 20,3% завершились трагично – летальными исходами. При том необходимо отметить, что за аналогичный период прошлого года подобных отравлений было существенно ниже и составило 1 958 случаев. Данные привели в Роспотребнадзоре по Башкирии.
В Роспотребнадзоре заявили, что в большинстве случаев (60%) случаев причиной острых отравлений спиртосодержащей продукцией является этиловый спирт.
Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по республике составил 25,8 на 100 тысяч населения, против 20,4 в прошлом году, точнее в его аналогичном периоде. Антилидерами стали шесть муниципалитетов, где показатель выше среднего в регионе, показатель в 4 — 4,5 раза — в Октябрьском и Стерлитамаке; в 2,3 — 3,7 раза — в Дюртюлях, Дюртюлинском, Стерлитамакском районах; в 1,2 раза — в Краснокамском районе.