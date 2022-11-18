Власти Башкирии рассказали о помощи выжившим детям в пожаре в Башкирии

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Известно, что семья была на хорошем счету. Супруги воспитывали собственных и приемных детей, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья.

Матвеевка — маленькая деревня с населением около 200 человек. Она находится в 40 километрах от районного центра — Стерлитамака.