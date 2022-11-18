Валерий Лимаренко добился дополнительного федерального финансирования на ремонт дорог

В селе Новосибирском Сахалинской области отремонтировали двухкилометровый участок центральной дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроект реализуется в островном регионе под особым контролем губернатора Валерия Лимаренко.
По информации портала Sakh.online, взамен грунтовой дороги, которую в дождливую погоду неоднократно размывало, в сухую — разметало с неё пыль и грязь по всей округе, появилась современная, с асфальтобетонным покрытием. Дорожные службы также укрепили обочины, предусмотрели съезды на второстепенные автодороги, оградили тротуары перилами, установили остановочный павильон и линию искусственного освещения.
Участок в Новосибирском относится к региональной трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск. Это одна из главных трасс Сахалина, она соединяет четыре крупных района: Холмский, Невельский, Томаринский и Углегорский. Здесь проходят и маршруты пассажирского транспорта, курсирует школьный автобус. В рамках нацпроекта важную транспортную артерию на протяжении нескольких лет поэтапно приводят в порядок.
Отметим, в 2022 году Валерию Лимаренко удалось добиться дополнительного федерального финансирования на реализацию нацпроекта «БКАД». Сахалинская область получила 500 млн рублей на приведение в порядок трассы Невельск –Томари — аэропорт Шахтёрск.
За 2019–2021 годы в Сахалинской области уже модернизировано 474,2 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, построено и капитально отремонтировано 120,6 км дорог, в том числе 22,3 км автодорог местного значения. По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство Сахалинской области держит под постоянным контролем и текущее содержание автомобильных дорог.