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Морозы накроют Башкирию в выходные

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI

В выходные Башкирию из-за смещения атмосферного фронта накроют морозы до -20 градусов

О том, что на республику надвигается настоящий зимний мороз рассказали в Башгидрометцентре.

На Башкирию надвигается настоящий мороз с очень «зимними» показателями температуры. По данным синоптиков минимальные значения температуры опустятся до -20 градусов, разумеется таких морозов не обещают по всей республике, а лишь местами и при прояснениях. Столь существенно похолодает лишь к воскресенью, 20 ноября.

В этот день дневная температура будет колебаться в пределах от -8 до -3 градусов, как говорилось выше при прояснениях может похолодать куда существеннее, температуру прогнозируют в диапазоне от -20 до -15 градусов. Днем же она также будет минусовой и колебаться в пределах от -6 до -11 градусов.

Суббота 19 ноября станет своеобразным переходным периодом, в который особые трудности предрекает метеозависимым гражданам. В этот день дневная температура будет от -5 до 0 градусов, по северо-востоку до -10 градусов.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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