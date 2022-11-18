Морозы накроют Башкирию в выходные

На Башкирию надвигается настоящий мороз с очень «зимними» показателями температуры. По данным синоптиков минимальные значения температуры опустятся до -20 градусов, разумеется таких морозов не обещают по всей республике, а лишь местами и при прояснениях. Столь существенно похолодает лишь к воскресенью, 20 ноября.
В этот день дневная температура будет колебаться в пределах от -8 до -3 градусов, как говорилось выше при прояснениях может похолодать куда существеннее, температуру прогнозируют в диапазоне от -20 до -15 градусов. Днем же она также будет минусовой и колебаться в пределах от -6 до -11 градусов.
Суббота 19 ноября станет своеобразным переходным периодом, в который особые трудности предрекает метеозависимым гражданам. В этот день дневная температура будет от -5 до 0 градусов, по северо-востоку до -10 градусов.