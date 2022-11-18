Морозы накроют Башкирию в выходные

В этот день дневная температура будет колебаться в пределах от -8 до -3 градусов, как говорилось выше при прояснениях может похолодать куда существеннее, температуру прогнозируют в диапазоне от -20 до -15 градусов. Днем же она также будет минусовой и колебаться в пределах от -6 до -11 градусов.