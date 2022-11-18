В Уфе проложили первую нитку канализации в микрорайон Затон-Восточный

Один из самых сложных этапов строительства — устройство дюкерного перехода через реку Белая протяженностью свыше километра. Строительные бригады уже проложили береговые и подводную траншеи, выполнили сварку плетей двух ниток трубопровода и протянули по подводной траншее одну из нитей. Сейчас идет подготовка к устройству второй нити. В целом на объекте планируется уложить более 16 километров канализационных труб.