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В Уфе проложили первую нитку канализации в микрорайон Затон-Восточный

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
Канализационный коллектор свяжет КНС «Затон-Восточный» и городские очистные сооружения, сообщили в администрации города

Один из самых сложных этапов строительства — устройство дюкерного перехода через реку Белая протяженностью свыше километра. Строительные бригады уже проложили береговые и подводную траншеи, выполнили сварку плетей двух ниток трубопровода и протянули по подводной траншее одну из нитей. Сейчас идет подготовка к устройству второй нити. В целом на объекте планируется уложить более 16 километров канализационных труб.

Кроме того, проводятся работы по устройству технологических узлов и железобетонных камер, начата подготовка к бурению переходов под автомобильными дорогами. Работа идет в две смены, на строительстве объекта задействовано более 80 человек и 20 единиц техники.

Сооружение коллектора проходит в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект, в частности, предполагает масштабное строительство жилья и повышение комфортности проживания граждан.

#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Новости#Андрей Королев
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