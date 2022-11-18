В нескольких районах Уфы уже установили новогодние елки

Однако в обоих парках где уже установлены деревья, это парки Демский и Кашкадан прошли реконструкции и деревья установлены в непривычных горожанам местах. Если раньше в парке Кашкадан елку устанавливали в его центре, то на этот раз новогоднюю красавицу разместили у сцены. В Демском районе установили сразу две елки, в обновленном парке Демский и в сквере у ДДЮТ «Орион» и в парке, где она тоже сменила место установки.