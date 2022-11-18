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В нескольких районах Уфы уже установили новогодние елки

Сегодня, 03:24
Фото: администрация Октябрьского района

В Уфе установили первые новогодние елки в обновленных парках Демский и Кашкадан

Об установке елок сообщили администрации Демского и Октябрьского районов 18 ноября.

В Уфе начали устанавливать новогодние елки, которые станут «главными героинями» грядущих новогодних праздников. В нынешнем году из-за отказа от ряда праздничных мероприятий и экономии на тратах города только для ледовых городков сделано исключение и именно на их территориях уже начались работы, а именно установка деревьев которые являются символом и центром праздника.

Однако в обоих парках где уже установлены деревья, это парки Демский и Кашкадан прошли реконструкции и деревья установлены в непривычных горожанам местах. Если раньше в парке Кашкадан елку устанавливали в его центре, то на этот раз новогоднюю красавицу разместили у сцены. В Демском районе установили сразу две елки, в обновленном парке Демский и в сквере у ДДЮТ «Орион» и в парке, где она тоже сменила место установки.

#Ирина Деревянчук#Город
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