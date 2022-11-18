В Москве прошел шестой Национальный рекламный форум

Вместе с тем президент АРИР Борис Омельницкий добавил, что совершенствование рекламного бизнеса зависит от социально-экономического положения страны, поскольку, согласно прогнозу Всемирного банка в России, в 2022 году ожидается спад ВВП до 4,5%. При этом он напомнил, что оценка аналитиков банка была еще хуже - 8,9%. Поэтому экономические сценарии, сделанные еще в марте 2022 года, о предполагаемом снижении объемов рынка рекламы на 40-70% в текущем году реализовались в слабой степени. Более того, рекламные группы и игроки отрасли считают, что снижение индустрии будет не таким драматичным, как это ожидалось в начале года.