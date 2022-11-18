В Москве прошел шестой Национальный рекламный форум

По сведениям представителей оргкомитета форума, каждый день на площадку НРФ приходили более 3000 человек. Помимо этого, организаторы мероприятия организовали двухдневный прямой эфир из главного зала, который посмотрели 499 тысяч интернет-пользователей в соцсети VK и 45 тысяч - на Youtube. Для лиц, которые лично не смогли посетить НРФ’6, записи трансляций стратегических сессий можно посмотреть на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение этих двух дней было организовано 36 сессий по актуальным вопросам и направлениям медиакоммуникационной отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.
Оргкомитет мероприятия отмечает, что антикризисный формат мероприятия позволил сконцентрировать внимание участников рынка на решениях и возможностях для построения нового вектора развития индустрии.
В качестве первоочередной меры необходимо уделить внимание актуализации федерального закона “О рекламе”. Об этом сказала заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Она отметила, с момента принятия отраслевого закона прошло 27 лет, а любые правовые изменения желательно обсуждать с бизнесом, чтобы они могли приносить отрасли пользу.
Вместе с тем президент АРИР Борис Омельницкий добавил, что совершенствование рекламного бизнеса зависит от социально-экономического положения страны, поскольку, согласно прогнозу Всемирного банка в России, в 2022 году ожидается спад ВВП до 4,5%. При этом он напомнил, что оценка аналитиков банка была еще хуже - 8,9%. Поэтому экономические сценарии, сделанные еще в марте 2022 года, о предполагаемом снижении объемов рынка рекламы на 40-70% в текущем году реализовались в слабой степени. Более того, рекламные группы и игроки отрасли считают, что снижение индустрии будет не таким драматичным, как это ожидалось в начале года.
Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group, указала, что снижение ряда отраслевых показателей по итогам текущего года может достичь 18%, а, по сведениям Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа Rambler&Co, снижение рынка цифровых коммуникаций составит примерно 29%.
При этом оценка наступающего года выглядит более позитивно: Media Instinct Group полагает, что отрасль может продемонстрировать рост от 6 до 10%, а OMD OM Group допускает, что рекламный рынок может превысить объемы двухлетней давности.