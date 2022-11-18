В минздраве Башкирии прокомментировали обращение к Путину по мобилизации гинеколога

Mkset уже сообщал о видеообращении адресованном президенту и главнокомандующему Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Его накануне 17 ноября опубликовали жители, а точнее по большей части жительницы Баймакского района, которые обеспокоены тем, что призыв в рамках частичной мобилизации врача акушера-гинеколога, может отразиться на качестве медпомощи и посетовали на то, что записаться на прием к гинекологу уже стало проблемой.
В пресс-службе минздрава ситуацию в Баймакской ЦРБ прокомментировали и сообщили о том, что в районе оказывают первичную медико-санитарную помощь по профилю акушерство-гинекология 7 врачей специалистов, в том числе 3 врача акушер-гинеколога по амбулаторно-поликлинической помощи, 2 — в стационаре. Три врача из них владеют навыками проведения оперативных вмешательств, в том числе сложных.
Также ответили в минздраве и на претензии авторов обращения на отсутствие специалистов ультразвуковой диагностики, пояснив, что такие исследования проводится четырьмя врачами специалистами.
— По состоянию на 15 ноября 2022 года 2 врача акушер-гинеколог проходят профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковые методы исследования». В декабре 2022 года планируют дополнительно принять на работу 2 врачей — гинекологов. Сроки ожидания к специалисту соответствуют программе госгарантии и не превышают 14 дней — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также в пресс-службе министерства анонсировали визит в Баймак заместителя министра здравоохранения Башкирии, который организует в том числе и прием граждан, также ряд республиканских специалистов, в том числе узких, приедут в район и в течении недели будут принимать местных жителей.