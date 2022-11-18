mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В минздраве Башкирии прокомментировали обращение к Путину по мобилизации гинеколога

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
О том. что в ЦРБ Баймака есть кому заменить мобилизованного врача сообщили в пресс-службе Минздрава 18 ноября.

Mkset уже сообщал о видеообращении адресованном президенту и главнокомандующему Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Его накануне 17 ноября опубликовали жители, а точнее по большей части жительницы Баймакского района, которые обеспокоены тем, что призыв в рамках частичной мобилизации врача акушера-гинеколога, может отразиться на качестве медпомощи и посетовали на то, что записаться на прием к гинекологу уже стало проблемой.

В пресс-службе минздрава ситуацию в Баймакской ЦРБ прокомментировали и сообщили о том, что в районе оказывают первичную медико-санитарную помощь по профилю акушерство-гинекология 7 врачей специалистов, в том числе 3 врача акушер-гинеколога по амбулаторно-поликлинической помощи, 2 — в стационаре. Три врача из них владеют навыками проведения оперативных вмешательств, в том числе сложных.

Также ответили в минздраве и на претензии авторов обращения на отсутствие специалистов ультразвуковой диагностики, пояснив, что такие исследования проводится  четырьмя врачами специалистами.

— По состоянию на 15 ноября 2022 года 2 врача акушер-гинеколог проходят профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковые методы исследования». В декабре 2022 года планируют дополнительно принять на работу 2 врачей — гинекологов. Сроки ожидания к специалисту  соответствуют программе госгарантии и не превышают 14 дней — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе министерства анонсировали визит в Баймак заместителя министра здравоохранения Башкирии, который организует в том числе и прием граждан, также ряд республиканских специалистов, в том числе узких, приедут в район и в течении недели будут принимать местных жителей.

 

Жители Башкирии попросили Путина вернуть с СВО единственного на весь район гинеколога
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей
Сегодня, 15:24
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей
Сегодня, 15:45
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29