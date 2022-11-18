В минздраве Башкирии прокомментировали обращение к Путину по мобилизации гинеколога

Mkset уже сообщал о видеообращении адресованном президенту и главнокомандующему Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Его накануне 17 ноября опубликовали жители, а точнее по большей части жительницы Баймакского района, которые обеспокоены тем, что призыв в рамках частичной мобилизации врача акушера-гинеколога, может отразиться на качестве медпомощи и посетовали на то, что записаться на прием к гинекологу уже стало проблемой.