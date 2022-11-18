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В доме погибшей при пожаре многодетной семьи в Башкирии были пожарные извещатели

Сегодня, 12:08

Пожарные извещатели в доме, где в огне погибли семь человек в Башкирии, были исправны

Трагедию в Стерлитамакском районе прокомментировала министр семьи и труда Ленара Иванова.

Она выразила искренние соболезнования близким погибших.

«Жуткая трагедия в Стерлитамакском районе. Сгорела целая семья…», — написала Иванова.

По ее данным, семья «по всем признакам была благополучная», взрослые создали все условия для родных и приемных детей.

«И пожарные извещатели были исправны», — добавила министр, подчеркнув, что причины пожара еще устанавливаются.

Она также отметила, что ведомство будет заниматься жизнеустройством двух выживших пятилетних братьев-близнецов.

Пожар с семью жертвами произошел в небольшой деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Деревня расположена в 40 километрах от Стерлитамака. Огонь вспыхнул в ночь на пятницу, предварительной причиной трагедии называют неисправность в электропроводке, окончательные выводы следователи пока не огласили.

Семья воспитывала троих родных и четверых приемных детей. Отец смог вынести из дома только двух младших детей, остальные пять погибли и сами супруги погибли.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Проверку проводит региональная прокуратура. На месте происшествия работает специально созданный оперштаб.

Власти Башкирии организуют похороны погибших, а также компенсируют ущерб жильцам второй квартиры (горевший дом был на двух хозяев).



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