В доме погибшей при пожаре многодетной семьи в Башкирии были пожарные извещатели

Пожар с семью жертвами произошел в небольшой деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Деревня расположена в 40 километрах от Стерлитамака. Огонь вспыхнул в ночь на пятницу, предварительной причиной трагедии называют неисправность в электропроводке, окончательные выводы следователи пока не огласили.