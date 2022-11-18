mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфа встала в десятибалльных пробках

Сегодня, 18:03

Десятибалльные пробки зафиксировали сегодня на дорогах в Уфе

О напряженной ситуации на дорогах на фоне сильного снегопада гласят данные сервиса «Яндекс.Пробки»

Уфимские автомобилисты сегодня испытывают серьезные трудности при движении по городу, где на фоне сильного снегопада образовались сильные пробки.

Так, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию с загруженностью на дорогах Уфы в десять баллов.  Напряженная ситуация, по данным сервиса, в настоящий момент наблюдается на улицах Заки Валиди, Цюрупы и Пушкина. Движение также затруднено на улицах Комсольской, Зорге, Бабушкина и многих других.

За комментарием о том, когда и какие меры будут приняты в Уфе для устранения последствий снегопада, Mkset обратился в пресс-службу столичной администрации. Мы опубликуем его сразу после получения.

Фото: "Яндекс.Погода"
#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей
Сегодня, 15:24
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей
Сегодня, 15:45
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29