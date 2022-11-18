Уфа встала в десятибалльных пробках

Уфимские автомобилисты сегодня испытывают серьезные трудности при движении по городу, где на фоне сильного снегопада образовались сильные пробки.
Так, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию с загруженностью на дорогах Уфы в десять баллов. Напряженная ситуация, по данным сервиса, в настоящий момент наблюдается на улицах Заки Валиди, Цюрупы и Пушкина. Движение также затруднено на улицах Комсольской, Зорге, Бабушкина и многих других.
За комментарием о том, когда и какие меры будут приняты в Уфе для устранения последствий снегопада, Mkset обратился в пресс-службу столичной администрации. Мы опубликуем его сразу после получения.