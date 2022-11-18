Уфа встала в десятибалльных пробках

Так, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию с загруженностью на дорогах Уфы в десять баллов. Напряженная ситуация, по данным сервиса, в настоящий момент наблюдается на улицах Заки Валиди, Цюрупы и Пушкина. Движение также затруднено на улицах Комсольской, Зорге, Бабушкина и многих других.