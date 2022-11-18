Уфа и Стерлитамак вошли в число городов c доставкой по клику от СберМегаМаркета

— Жители Уфы и Стерлитамака давно по достоинству оценили сервисы Сбера по доставке товаров и продуктов — в обоих городах нашей республики и Самокат, и СберМегаМаркет пользуются большой популярностью. Новая функция сделает онлайн-шоппинг еще удобнее, уверен, что она найдет отклик как у тех, кто уже давно делает покупки онлайн, так и у тех, кто только начинает этот путь, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.