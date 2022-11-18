mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфа и Стерлитамак вошли в число городов c доставкой по клику от СберМегаМаркета

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
СберМегаМаркет совместно с Самокатом продолжают расширять географию присутствия доставки «по клику». Теперь опция доступна в 47 городах России, в том числе в Уфе и в Стерлитамаке.

Выбрать опцию «доставка по клику» можно во время оформления заказа в СберМегаМаркете. Заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор Самоката, после чего покупатель получает соответствующее уведомление и может в удобное время нажать кнопку «вызвать курьера» и получить заказ в срок от 15 минут. Минимальная сумма заказа для «доставки по клику» составляет 500 рублей.

Получить «по клику» можно товары, которые помещаются в бокс курьера-партнера Самоката. Габариты не должны превышать 50×33×24 см, а вес — 10 кг. Доставка и возврат товаров осуществляются с 8:00 до 23:00. В настоящий момент функционал доступен на Android и в web-версии, и в ближайшее время появится у пользователей iOS.

В октябре СберМегаМаркет и Самокат запустили пилот доставки «по клику» для жителей Санкт-Петербурга. Покупатели оценили удобство сервиса — на услугу пришлось порядка 10% всех доставок маркетплейса в регионе. Чаще всего «по клику» пользователи заказывали товары из категорий «Товары для животных», «Красота и уход» и «Товары для дома».

— Жители Уфы и Стерлитамака давно по достоинству оценили сервисы Сбера по доставке товаров и продуктов — в обоих городах нашей республики и Самокат, и СберМегаМаркет пользуются большой популярностью. Новая функция сделает онлайн-шоппинг еще удобнее, уверен, что она найдет отклик как у тех, кто уже давно делает покупки онлайн, так и у тех, кто только начинает этот путь, — отметил  управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
Жители Башкирии попросили Путина вернуть с СВО единственного на весь район гинеколога
Сегодня, 14:19
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Вчера, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29