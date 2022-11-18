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Стали известны подробности жизни семьи, погибшей при пожаре в Башкирии

Сегодня, 12:49

Семья, погибшая при пожаре в Башкирии, взяла под опеку двоих детей только в октябре

Всего у супругов было девять детей, сообщили Mkset в Минсемьи и труда региона.

Двое родных детей супругов уже совершеннолетние, они живут отдельно от родителей. В ночь, когда произошел пожар, в доме были супруги и семь детей — трое родных и четверо приемных.

«Двое усыновленные, двоих взяли под опеку совсем недавно, в октябре, они были родом из Ивановской области. Все четверо приемных детей были с инвалидностью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Семья считалась благополучной, в доме были установлены пожарные извещатели. За считанные дни до трагедии — 15 ноября — специалисты органов опеки посещали супругов. Тогда составили акт проверки условий проживания детей — замечаний не было, специалисты убедились, что для детей созданы все условия, в доме проведен газ, электричество. Супругов тогда проинструктировали по противопожарной безопасности.

Родных детей супругов, выживших при пожаре близнецов 2017 года рождения забрали родственники. Они оформят опеку над мальчиками.

Пожар в доме многодетной семьи из деревни Матвеевка в Стерлитамакском районе произошел в ночь на пятницу. В доме спали супруги и семь детей - все мальчики. Двух самых младших отец успел вынести на улицу. Он пытался спасти остальных, но погиб сам.

Причины трагедии устанавливаются. Известно, что семья была благополучной.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам расследуется уголовное дело. 

Власти Башкирии возьмут на себя организацию похорон погибших.

#Наталья Балыкова#Происшествия#Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших#2
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