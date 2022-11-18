Стали известны подробности жизни семьи, погибшей при пожаре в Башкирии

Пожар в доме многодетной семьи из деревни Матвеевка в Стерлитамакском районе произошел в ночь на пятницу. В доме спали супруги и семь детей - все мальчики. Двух самых младших отец успел вынести на улицу. Он пытался спасти остальных, но погиб сам.