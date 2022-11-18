Шандалович: Сэкономленные парламентом Карелии средства направят семьям мобилизованным

Парламентарии одобрили поправку в бюджет, предполагающую направление 400 тысяч рублей семьям мобилизованных жителей Карелии. Эти средства были сэкономлены Законодательным собранием республики в результате выхода из состава Парламентской конференции Балтийского моря. Авторы соответствующей инициативы – Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев, Марина Гуменникова, Галина Гореликова и Ирина Кузичева. Об этом пишет издание karelinform.ruю
“Еще раз убеждаюсь, что мы поступили правильно, когда приняли решение покинуть эту европейскую организацию, давно превратившуюся в площадку для русофобской риторики. Средства, которые мы сэкономили на взносах за участие в Парламентской конференции, куда нужнее сейчас тем, чьи отцы, мужья, сыновья, братья выполняют боевые задачи вдали от дома”, – подчеркнул председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.
На заседании прозвучала инициатива повысить доходную и расходную части бюджета на 2022 год на 723,5 млн рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. То есть в общей сложности сумма доходов составила 74,9 млрд рублей, затрат – 81,9 млрд рублей. Дефицит не изменился и составляет 7 млрд рублей.
В рамках заседания парламентарии Карелии также приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на следующий год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. На основании проекта регионального бюджета доходы запланированы в сумме 76,2 млрд рублей, расходы – 80 млрд рублей, дефицит – 3,8 млрд рублей. В числе приоритетных направлений – оплата труда сотрудников бюджетной сферы, социальная поддержка, реализация национальных, новых инвестиционных и инфраструктурных проектов. 65% всего бюджета составляет социальная отрасль.
13,8 млрд рублей планируют направить на развитие здравоохранения, образования – 17,1 млрд рублей, на соцзащиту населения – 12,9 млрд рублей, развитие транспортной системы – 12,6 млрд рублей.
По словам Шандаловича, в текущем году была продолжена “правильная традиция обсуждения проекта бюджета не только на Комитете по бюджету и налогам, но и на каждом профильном комитете”. Это, подчеркнул он, позволяет принимать выверенные решения, что особенно актуально сейчас в условиях сложной геополитической обстановки и очень сильного санкционного давления. “Несмотря на объективные сложности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость”, – заключил парламентарий.
“Вместе с тем по отдельным направлениям вопросы остаются. Поэтому сейчас наша общая задача вместе с правительством республики продолжить работу над проектом бюджета. Нам предстоит большая работа ко второму чтению”, – добавил он.
Срок подготовки поправок к законопроекту обозначен до 28 ноября.