Шандалович: Сэкономленные парламентом Карелии средства направят семьям мобилизованным

По словам Шандаловича, в текущем году была продолжена “правильная традиция обсуждения проекта бюджета не только на Комитете по бюджету и налогам, но и на каждом профильном комитете”. Это, подчеркнул он, позволяет принимать выверенные решения, что особенно актуально сейчас в условиях сложной геополитической обстановки и очень сильного санкционного давления. “Несмотря на объективные сложности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость”, – заключил парламентарий.