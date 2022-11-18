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Россияне положительно оценили присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

Сегодня, 18:36
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование по заказу Экспертного института социальных исследований о том, как жители России оценивают присвоение почетных званий городам страны.

По информации newsnn, в середине ноября прошло заседание Российского организационного комитета «Победа», которое возглавил президент РФ Владимир Путин. Одним из вопросов, который обсудили участники, было присвоение ряду городов почетных званий.

Согласно исследованию, 76% россиян знают о том, что некоторым городам присвоены почетные звания «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». При этом 24% участников опроса услышали об этом впервые.

Свыше половины опрошенных знают о том, что глава страны подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы». О решении присвоить девяти городам РФ, в том числе Горловке и Луганску, звание «Город трудовой доблести» известно 56%. Узнали об этом во время опроса 44% граждан.

К присвоению почетных званий недавно вошедшим в состав РФ городам респонденты относятся одобрительно (64%), неодобрительно – 5%, нейтрально – 25%. Не смогли дать однозначный ответ 6%.

Среди аргументов в поддержку данного решения были названы: заслуженная награда (15%), существенный вклад городов в период ВОВ (10%), продолжительное пребывание жителей под обстрелами (9%).

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