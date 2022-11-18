Россияне положительно оценили присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

Свыше половины опрошенных знают о том, что глава страны подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы». О решении присвоить девяти городам РФ, в том числе Горловке и Луганску, звание «Город трудовой доблести» известно 56%. Узнали об этом во время опроса 44% граждан.