РЭО инвестирует в предприятия Якутии по обращению с ТКО 7 млрд рублей

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что уже успел обсудить концессию, в рамках которой в Якутии построят объект обработки отходов мощностью 126 тысяч тонн, утилизации – мощностью 33 тысячи тонн. Стоимость проекта составит два миллиарда рублей. РЭО рассматривает несколько вариантов поддержки подобных проектов. Финансирование РЭО в размере до 95% от общего объема инвестиций может осуществляться по заявке инвестора в 2023 году. Также Денис Буцаев рассказал, что в РЭО обсудили еще четыре объекта в Якутии общей стоимостью пять миллиардов рублей, которые будут возведены на основе концессий. Во все пять объектов РЭО, по словам Буцаева, оператор готов вложить более семи миллиардов рублей. Об этом информирует ТАСС.