РЭО инвестирует в предприятия Якутии по обращению с ТКО 7 млрд рублей

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что уже успел обсудить концессию, в рамках которой в Якутии построят объект обработки отходов мощностью 126 тысяч тонн, утилизации – мощностью 33 тысячи тонн. Стоимость проекта составит два миллиарда рублей. РЭО рассматривает несколько вариантов поддержки подобных проектов. Финансирование РЭО в размере до 95% от общего объема инвестиций может осуществляться по заявке инвестора в 2023 году. Также Денис Буцаев рассказал, что в РЭО обсудили еще четыре объекта в Якутии общей стоимостью пять миллиардов рублей, которые будут возведены на основе концессий. Во все пять объектов РЭО, по словам Буцаева, оператор готов вложить более семи миллиардов рублей. Об этом информирует ТАСС.
В частности, инвестиционный проект предприятия по обработке отходов в Якутске будет исполнен на основе концессионного соглашения. Проектно-сметная документация уже разработана, государственную экспертизу назначили на январь 2023 года. Данная инициатива также будет способствовать реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Реформа отрасли обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Предполагается, что она сделает обращение с мусором более цивилизованным, решит проблему незаконных свалок и значительно сократит объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года в стране должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку будут направлять 100% бытовых отходов, на захоронение - 50%. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.