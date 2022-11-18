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Расследование причин пожара в Башкирии с семью жертвами взяли на особый контроль

Сегодня, 13:16

Глава СКР Бастрыкин контролирует расследование пожара с семью жертвами в Башкирии

Руководитель Следкома поручил доложить ему о всех обстоятельствах трагедии и информировать о ходе расследования.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в пресс-релизе СКР.

В настоящий момент известно, что пожар произошел в ночь на пятницу в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Погибли супруги и пять детей, четверо из которых были приемными.

Двоих младших родных детей отцу удалось спасти. Он сам погиб, когда вернулся в дом за остальными.

В республиканском Минсемьи и труда отмечают, что семья была благополучной. В доме были установлены пожарные извещатели. Накануне супругов посещали сотрудники отдела опеки, никаких нарушений они не зафиксировали.

#Происшествия#Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших#2#Наталья Балыкова
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