Расследование причин пожара в Башкирии с семью жертвами взяли на особый контроль

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в пресс-релизе СКР.
В настоящий момент известно, что пожар произошел в ночь на пятницу в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе. Погибли супруги и пять детей, четверо из которых были приемными.
Двоих младших родных детей отцу удалось спасти. Он сам погиб, когда вернулся в дом за остальными.
В республиканском Минсемьи и труда отмечают, что семья была благополучной. В доме были установлены пожарные извещатели. Накануне супругов посещали сотрудники отдела опеки, никаких нарушений они не зафиксировали.