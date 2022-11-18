Прием заявок на VIII Национальную премию РАПК завершается

“В первую очередь, это те специалисты, которые не выступают по телевидению, не афишируют свою деятельность, а стремятся оставаться за кадром. Непубличная политика играет значительную роль в принятии тех или иных решений. Непубличность действий политконсультантов, политтехнологов неизбежно приводит к необходимости обмена опытом в узком кругу “своих”. Потому что зачастую специалисты, работающие на одной кампании, не знают, что делают коллеги на другой территории. Вот для такого обмена опытом и существует премия РАПК”, - добавил Олег Молчанов.