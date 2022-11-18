Прием заявок на VIII Национальную премию РАПК завершается

Подать заявку можно на сайте премии по ссылке: http://premia-rapc.ru.
Напомним, первый раз главная российская профессиональная премия в области политического консалтинга и избирательных технологий вручалась в 2016 году. Премия направлена на выявление и поощрение экспертов в области политического консалтинга и избирательных технологий. В нынешнем году лучшие практики будут определяться в 13 номинациях. Среди наиболее популярных номинаций: “Лучшая линейка АПМ в интернете”, “Лучшее событие компании”, “Лучший публичный аналитический доклад”, “Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)”, “Новые инструменты избирательной кампании”. Об этом пишет newia.ru.
По словам вице-президента РАПК Алексея Куртова, премия предоставляет возможность не только заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте, но и определить уровень, а также качество работы своих коллег по цеху.
“Это то событие, которое формирует профессиональную среду, стандарты и выявляет лучшие практики”, - отметил Куртов.
Как заметил политический юрист и соучредитель РАПК Олег Молчанов, Российская ассоциация политических консультантов стала одним из основных профессиональных объединений специалистов “политических” профессий.
“В первую очередь, это те специалисты, которые не выступают по телевидению, не афишируют свою деятельность, а стремятся оставаться за кадром. Непубличная политика играет значительную роль в принятии тех или иных решений. Непубличность действий политконсультантов, политтехнологов неизбежно приводит к необходимости обмена опытом в узком кругу “своих”. Потому что зачастую специалисты, работающие на одной кампании, не знают, что делают коллеги на другой территории. Вот для такого обмена опытом и существует премия РАПК”, - добавил Олег Молчанов.
Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов пройдет 8 декабря 2022 года в столичном Центре международной торговли.