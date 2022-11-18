Появилось видео с места пожара в Башкирии где погибли 5 детей и их родители

МЧС по Башкирии публикует кадры с пожара в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. На месте происшествия сейчас работают все компетентные службы, включая следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, а также прокуратуру, которая инициировала проверку и контролирует ход расследования.
Известно, что пожар в двухквартирном кирпичном доме унес жизни пятерых мальчиков, в семье воспитывалось 7 детей, 4 из которых приемные, двоих из которых, самых маленьких успел спасти из огня их отец.
Надзорное ведомство будет контролировать установление всех обстоятельств и проведет проверку, сообщили в его пресс-службе 18 ноября.