Появилось видео с места пожара в Башкирии где погибли 5 детей и их родители

МЧС по Башкирии публикует кадры с пожара в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. На месте происшествия сейчас работают все компетентные службы, включая следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, а также прокуратуру, которая инициировала проверку и контролирует ход расследования.