Опасную преступницу, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Уфе

В Уфе задержали мошенницу, находившуюся в федеральном розыске по обвинению в совершении десяти эпизодов мошенничества при продаже автомобилей. Вместе с сообщниками та нанесла ущерб гражданам на сумму порядка 57 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, мошенники занимались продажей автомобилей, предлагая своим клиентам на выгодных условиях приобрести авто в кредит. В реальности же в договорах была прописана повышенная процентная ставка, а предоставленные клиентам автомобили во многих случаях не соответствовали заявленным характеристикам. В настоящий момент известны обстоятельства более, чем двухсот, фактов противоправных деяний, а общий ущерб от действий мошенников превышает 57 миллионов рублей.
Пресечь мошенническую деятельность удалось двумя годами ранее - осенью 2022 года. Так, 17 фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям 159 и 210 УК РФ.