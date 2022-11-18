Опасную преступницу, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Уфе

По версии следствия, мошенники занимались продажей автомобилей, предлагая своим клиентам на выгодных условиях приобрести авто в кредит. В реальности же в договорах была прописана повышенная процентная ставка, а предоставленные клиентам автомобили во многих случаях не соответствовали заявленным характеристикам. В настоящий момент известны обстоятельства более, чем двухсот, фактов противоправных деяний, а общий ущерб от действий мошенников превышает 57 миллионов рублей.



Пресечь мошенническую деятельность удалось двумя годами ранее - осенью 2022 года. Так, 17 фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям 159 и 210 УК РФ.





