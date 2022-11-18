Названа предварительная причина унесшего семь жизней пожара в Башкирии

Пожар с семью жертвами произошел в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе в ночь на пятницу. Погибли родители и пять их детей — все мальчики. Выжила два младших ребенка — их отец успел вынести из горящего дома. Мужчина погиб, пытаясь спасти остальных.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку проводит региональная прокуратура. На месте происшествия работает специально созданный оперштаб, в который вошли сотрудники МЧС, Госкомитета по ЧС, следователи, представители властей, сотрудники правоохранительных органов.

Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны погибших, а также компенсируют ущерб жильцам второй квартиры (горевший дом был на двух хозяев), также пострадавшей от огня.