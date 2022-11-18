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Posted 18 ноября 2022, 06:28

Published 18 ноября 2022, 06:28

Modified 18 ноября 2022, 07:11

Updated 18 ноября 2022, 07:11

Названа предварительная причина унесшего семь жизней пожара в Башкирии

18 ноября 2022, 06:28

Причиной пожара в Башкирии с семью жертвами могла стать неисправная проводка

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Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших
Деревянный пристрой к их дому отапливался электрообогревателем.

Неисправность электропроводки могла вызвать возгорание, об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Соседи погибшие рассказали, что, возможно, пожар начался в пристрое. Дым проник в квартиру, взрослые и дети отравились угарным газом.

По предварительным данным, что трое детей в семье были родными — 10-летний мальчик и пятилетние близнецы, которых удалось спасти. Еще два ребенка, 13-летний и 6-летний мальчики, были приемными. Два мальчика пяти и восьми лет находились под опекой.

Пожар с семью жертвами произошел в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе в ночь на пятницу. Погибли родители и пять их детей — все мальчики. Выжила два младших ребенка — их отец успел вынести из горящего дома. Мужчина погиб, пытаясь спасти остальных.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку проводит региональная прокуратура. На месте происшествия работает специально созданный оперштаб, в который вошли сотрудники МЧС, Госкомитета по ЧС, следователи, представители властей, сотрудники правоохранительных органов.

Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны погибших, а также компенсируют ущерб жильцам второй квартиры (горевший дом был на двух хозяев), также пострадавшей от огня.

Известно, что погибшие супруги были на хорошем счету. В семье воспитывались собственные и приемные дети.

Матвеевка — маленькая деревня с населением около 200 человек. Она находится в 40 километрах от районного центра — Стерлитамака.

#Наталья Балыкова#Происшествия#Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших
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