Как поменять свою жизнь к лучшему

Те, кто пробовал самостоятельно реализовать жилье знают, сколько важных нюансов необходимо учесть, чтобы сделка прошла гладко и выгодно. Сначала необходимо тщательно изучить рынок и установить стоимость так, чтобы она не оказалась слишком завышенной или заниженной. А если квартира будет продаваться не один месяц, нужно следить за ценовыми колебаниями и корректировать стоимость квартиры относительно постоянно меняющейся обстановки на рынке. Ещё один важный момент — заранее позаботиться о документах и составить договор так, чтобы не попасться мошенникам и не потерять жилье. А самое главное, вам потребуется колоссальное количество времени для того, чтобы показывать свою квартиру потенциальным покупателям. Кроме того, пока вы занимаетесь продажей понравившаяся вам квартира может вырасти в стоимости и тогда вам придётся думать где брать недостающую сумму. Но особенно обидно, когда успел присмотреть квартиру мечты и мысленно уже начал расставлять в ней мебель, а другой покупатель опередил. Так, как облегчить столь непростую задачу?
— Сделки с недвижимостью достаточно сложные, в них задействовано большое количество документов. А в случае со схемой: продал старое жильё и купил новое — это еще и два параллельных процесса. Легко и просто их совместить вы можете, воспользовавшись услугой »Trade-in» по улучшенной схеме от ГК «Первый Трест». Вам не придётся тратить свои силы и время на продажу старой квартиры, мы это сделаем за вас. Важно отметить, что на реализацию принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, в том числе и с обременением, например, квартиры в ипотеке или те, где одним из собственников является ребёнок.
Кроме того, воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно[1]! А во-вторых, дадим дополнительную скидку до 2%[2] на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов: Grand&Grand, Urbanica или «Новатор». Благодаря чему вы сможете либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо купить квартиру большей площадью, чем планировали изначально. — рассказала Елена Лонина, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Итак, эта услуга идеально подходит тем, у кого есть вторичная недвижимость и желание переехать в новое комфортабельное жильё. По словам застройщика, её часто выбирают семьи, в которых появляются дети и необходимо расширение жилплощади, либо те, кто планирует разъехаться, например, родители разменивают большую многокомнатную квартиру на две однокомнатных для себя и взрослого ребёнка. Также программой нередко пользуются молодые люди, получившие квартиру в наследство. Еще одна категория покупателей — инвесторы, которые продают свои подросшие в цене квадратные метры и на вырученные деньги приобретают новую недвижимость.
Всего 5 шагов отделяют вас от новой квартиры:
Шаг 1: Вы выбираете новую квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».
Шаг 2: Оставляете заявку на выезд оценщика и с помощью специалиста определяете текущую рыночную стоимость вашей квартиры. ГК «Первый Трест» берёт на реализацию вашу квартиру по рыночной стоимости, без дисконта.
Шаг 3: Заключаете договор на услугу «Trade-in» с ГК «Первый Трест», по которому услуга реализации вашей квартиры предоставляется абсолютно бесплатно[3]. На основании договора понравившаяся вам квартира ставится на бронь на 35 дней с фиксацией цены, а это значит, что вы защищены от риска поднятия цены на выбранную вами недвижимость и будете уверены, что за это время она никому не будет продана.
Шаг 4: Мы приступаем к реализации вашей квартиры. Юристы готовят пакет документов для продажи вашей квартиры и покупки новой. Ипотечный брокер занимается одобрением ипотеки если она вам необходима. Менеджеры отдела продаж вторичной недвижимости привлекая все возможности ГК «Первый Трест» продают вашу квартиру.
Шаг 5: Проведение сделок по продаже старой и покупке новой квартиры. Для экономии вашего времени обе сделки проводятся в один день в офисе нашей компании с помощью сотрудника МФЦ, а это значит вам не придётся никуда ехать и стоять в очередях.
Поздравляем! Теперь вы счастливый владелец новой уютной квартиры.
Более подробную информацию о услуге «Trade-in» вы можете получить в офисах продаж: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия, 15 к. 1, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 проектов в историческом и географическом центрах Уфы.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
[2] Не является публичной офертой. Подробности в офисах продаж ГК «Первый Трест» и по телефону 8 (347) 222-0-111.
[3] При условии покупки новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».