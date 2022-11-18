ФИОП: матмоделирование материалов — перспективное направление

В топ-15 государств по числу научных статей, касающихся моделирования в материаловедения РФ находится на третьем месте. Причем интересно, что у нашей страны самый низкий показатель их соотношения к патентам. Описанные в научных работах россиян результаты в коммерческих целях почему-то используются по минимуму. Об этом пишет newsnn.ru.
В университете «Сириус» на интенсиве «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров» встретились представители 30 высших учебных заведений и научных структур. Поддержку событию оказал Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).
Участники сосредоточились на повышении компетенции в сфере информатики материалов на протяжении пяти дней. Их интересовали тренды и экономические преимущества матмода, потребности бизнеса, касающиеся образования. Участники мероприятия общались со специалистами, обменивались опытом и обсуждали сотрудничество.
В результате переговоров была подготовлена концепция новых учебных программ, дисциплин и научных школ по профилю математического моделирования материалов. Их запустят в провинциальных российских университетах в будущем году.
Ответственная за развитие цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова подчеркнула, что именно материалы обеспечивают будущее. По словам специалиста, скоро люди научатся получать водород на мембранах — человечество сможет уйти от дорогого разложения через электричество. Сейчас создают все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. Материаловедение очень важно.