ФИОП: матмоделирование материалов — перспективное направление

Ответственная за развитие цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова подчеркнула, что именно материалы обеспечивают будущее. По словам специалиста, скоро люди научатся получать водород на мембранах — человечество сможет уйти от дорогого разложения через электричество. Сейчас создают все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. Материаловедение очень важно.