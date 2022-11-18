Драки на льду, отмена спектакля и ледовый городок за 6 миллионов

В начале этой недели стало известно о том, что медики диагностировали у главы республики Радия Хабирова воспаление легких, в связи с чем оперативное совещание в правительстве республики провел премьер-министр Андрей Назаров. Примечательно, что в ходе совещания тот озвучил инициативу о формировании в республике запасного батальона добровольцев, готовых принять участие в СВО. Как пояснил премьер-министр, ранее ряду граждан республики было отказано во вступлении отряд имени Салавата Юлаева.
Стало известно об изменениях в репертуаре Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури. Зрители больше не смогут увидеть на большой сцене спектакль «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной. В театре свое решение объяснили несогласием труппы с позицией писательницы по части проведения СВО на территории Украины. В частности на сайте театра приводится цитата писательницы с критикой спецоперации, при этом подчеркивается, что все сотрудники театра поддерживают проведение СВО. Позднее ситуацию прокомментировала министр культуры республики Амина Шафикова. Как сообщила глава министерства, решение об отмене спектакля было принято «согласованно с театром», добавив, что многие сотрудники культурных учреждений республики в настоящий момент находятся в зоне проведения СВО.
Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение ООО «Лимакмаращавтодороги», которое занимается строительтсвом Восточного выезда из Уфы на трассу М-5, из-за задолженности по заработной плате за октябрь перед 1336 иностранными работниками в размере 59,6 миллиона рублей. Надзорное ведомство обязало компанию погасить задолженность до конца ноября с выплатой компенсации за несвоевременный расчет. Предостережение было объявлено по той причине, что допускается задолженность по зарплате не в первый раз.
Мэрия Салавата объявила новый конкурс на создание ледового городка за 6,3 млн рублей. Предыдущую закупку с начальной ценой 8 млн рублей отменили, следует из материалов портала госзакупок. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров запретил покупать «предметы роскоши» для проведения праздника, к числу которых он, отнес подсветку и салюты. После этого мэрия отменила закупку и тут же объявила новую, но уже несколько дешевле.
Участники потасовки на льду в ходе матча между любительскими командами УФСИН и «DreamTeam» по итогам заседании комиссии получили наказания. Напомним, ранее на льду разгорелась зрелищная массовая драка. Посмотреть на нее конечно же можно. Вот тут.
В четверг, 17 ноября, в Уфе прошло заседание регионального парламента, где принимались законы и обсуждались крайне важные темы и бюджета и тех изменений, которые придется в него привнести. Так глава Минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов сделал «аккуратный» намек на то, что бюджету нужно больше учреждений, по которых казна получала бы доход, вместо обильно появляющихся соцобъектов, доходов от которых в бюджет не идет, а вот сопутствующие расходы имеются.
На том же заседании у председателя фракции КПРФ Юнира Кутлугужина возник закономерный вопрос о причинах сокращений койко-мест в больницах республики. Министр здравоохранения коек сначала отрицал, а потом признал, но обосновал его.
Депутат ЛДПР Вячеслав Рябов на обсуждении проекта бюджета республики на предстоящую трехлетку поставил под сомнение цифру средней зарплаты, заявив, что у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви. В комментариях по публикациями данной новости в соцсетях граждане в кои то веки согласились с депутатом и неоднократно заявили, что фактически многие жители имеют доход около 15 тысяч рублей и даже мечтать не могут о зарплате «средней по палате».