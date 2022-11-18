Драки на льду, отмена спектакля и ледовый городок за 6 миллионов

В четверг, 17 ноября, в Уфе прошло заседание регионального парламента, где принимались законы и обсуждались крайне важные темы и бюджета и тех изменений, которые придется в него привнести. Так глава Минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов сделал «аккуратный» намек на то, что бюджету нужно больше учреждений, по которых казна получала бы доход, вместо обильно появляющихся соцобъектов, доходов от которых в бюджет не идет, а вот сопутствующие расходы имеются.