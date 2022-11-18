Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители

Сегодня, 18 ноября, всю Башкирию потрясла новость о пожаре в квартире многодетной семьи из деревни Матвеевка в Стерлитамакском районе республики. Погибла в огне большая часть семьи, включая родителей. Полный список Mkset публиковал здесь, двоих младших детей успел спасти глава семейства Мурат Артиков, однако он вернулся в дом за остальными, но обратно уже не вышел.
На страницах обоих родителей сразу становится понятно, что семья для них была на первом месте, и о детях здесь заботилась трепетно и с душой. Судя по семейному архиву, заметно и то, что родители получали радость от совместного времяпровождения с детьми. Дети на фото опрятно одеты, они в хорошей физической форме и заняты различными детскими делами - то прыгают на батуте в детском развлекательном центре, то ездят на спине у отца, изображающего ретивого скакуна, то бегают по улице с друзьями, то просто гуляют с родителями на прошлогодней елке.
На фотографиях вся семья нередко собирается вместе, причем не только своей «коммуной», но и с родственниками или друзьями. Много фотографий, на которых семья готовит традиционные угощения для празднования православного праздника Великой Пасхи. На фото видно, что в доме у семьи чистота, порядок и добротный ремонт. Старшие дети в семье не теряли связь с родителями и младшими братьями, судя по странице Лукьяновой в соцсети, ее старший сын в 2017 году окончил кадетский класс, однако парень не забывал о семье и с удовольствием проводил время с младшими братьями.
Семья нередко путешествовала — на страницах родителей размещены летние фото детей из курортных городов Соль-Илецк и Анапа. В пестрый калейдоскоп сливаются на страницах погибших детские праздники, семейные торжества, веселые домашние будни, кулинарные изыски и просто теплые фотографии семьи, в которой теперь остались лишь младшие пятилетние двойняшки. По фотографиям можно отметить, что присутствие отца в семье было постоянным, с детьми на большей части фото находится он, притом не просто стоит рядом, а принимает участие в семейных активностях. Между тем известна и профессия погибшего мужчины, он работал таксистом, был частным извозчиком.
Яркое впечатление оставило и видео со страницы Нины Лукьяновой, на которой семейный дом очень интересно, масштабно и трепетно украшен к Новому году. Тот самый дом, в котором и погибли семеро из девяти членов большой семьи сегодняшней ночью.
Как отмечает "Башинформ", предварительной причиной пожара могла стать неисправная проводка. Соседи погибших рассказали, что пожар мог начаться из пристроя. Дым проник в квартиру, взрослые и пятеро детей не успели покинуть дом и отравились угарным газом. Сейчас выжившие двойняшки находятся с родственниками, их здоровью ничего не угрожает.