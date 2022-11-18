Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители

На страницах обоих родителей сразу становится понятно, что семья для них была на первом месте, и о детях здесь заботилась трепетно и с душой. Судя по семейному архиву, заметно и то, что родители получали радость от совместного времяпровождения с детьми. Дети на фото опрятно одеты, они в хорошей физической форме и заняты различными детскими делами - то прыгают на батуте в детском развлекательном центре, то ездят на спине у отца, изображающего ретивого скакуна, то бегают по улице с друзьями, то просто гуляют с родителями на прошлогодней елке.