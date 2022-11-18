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Буцаев: В Чувашии построят объекты по обращению с отходами мощностью 190 тыс. тонн

Сегодня, 06:20
Фото: reo.ru
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев посетил Чувашскую Республику. В рамках рабочей поездки он рассказал, что в регионе до конца 2024 года планируют построить 4 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью более 190 тысяч тонн.

По данным телеканала 360tv.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым, с которым обсудил проработку вариантов реализации проекта. 

Глава Российского экологического оператора рассказал, что в регионе построят три мусороперерабатывающие станции мощностью девяносто тысяч тонн отходов в год. Также в Чувашии планируют ввести в эксплуатацию предприятие по утилизации ТКО, которое сможет перерабатывать больше ста тысяч тонн в год. Реализация проектов будет осуществляться на основе концессионных соглашений.

Строительство мусоросортировочных комплексов намечено в Батыревском, Моргаушском, Канашском районах. Предприятие по утилизации ТКО планируют построить рядом с объектом по обработке отходов в Новочебоксарске. Общая стоимость проектов оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о создании инжиниринговой компании ООО «Экотех», которая будет заниматься рекультивацией полигона.



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