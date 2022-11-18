Буцаев: В Чувашии построят объекты по обращению с отходами мощностью 190 тыс. тонн

По данным телеканала 360tv.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым, с которым обсудил проработку вариантов реализации проекта.
Глава Российского экологического оператора рассказал, что в регионе построят три мусороперерабатывающие станции мощностью девяносто тысяч тонн отходов в год. Также в Чувашии планируют ввести в эксплуатацию предприятие по утилизации ТКО, которое сможет перерабатывать больше ста тысяч тонн в год. Реализация проектов будет осуществляться на основе концессионных соглашений.
Строительство мусоросортировочных комплексов намечено в Батыревском, Моргаушском, Канашском районах. Предприятие по утилизации ТКО планируют построить рядом с объектом по обработке отходов в Новочебоксарске. Общая стоимость проектов оценивается в 1,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось о создании инжиниринговой компании ООО «Экотех», которая будет заниматься рекультивацией полигона.