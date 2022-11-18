Буцаев: В Чувашии построят объекты по обращению с отходами мощностью 190 тыс. тонн

Глава Российского экологического оператора рассказал, что в регионе построят три мусороперерабатывающие станции мощностью девяносто тысяч тонн отходов в год. Также в Чувашии планируют ввести в эксплуатацию предприятие по утилизации ТКО, которое сможет перерабатывать больше ста тысяч тонн в год. Реализация проектов будет осуществляться на основе концессионных соглашений.