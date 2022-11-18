Башкортостан увеличил экспорт зерна

За аналогичный период прошлого года Башкирия экспортировала в более чем 20 стран мира, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, 136,77 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Таким образом рост экспорта зерна из республики составил почти восемь тысяч тонн.