Башкортостан увеличил экспорт зерна

Агропромышленный комплекс региона за 10 месяцев экспортировал в страны ЕС, Таможенного союза, Азербайджан, Грузию, Узбекистан 144 тысячи 420 тонн зерна и продуктов его переработки. Все партии зерна перед отгрузкой зарубежным покупателям прошли досмотр и оформление управлением Россельхознадзора по республике и лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории Башкирского филиала «ВНИИЗЖ».
Наибольший объем реализованного зарубежным контрагентам зерна занимает пшеница — 38,16 тыс. тонн. Затем следуют: лен — 17,74 тыс. тонн, рыжик — 4,23 тыс. тонн, ячмень — 3,23 тыс. тонн, сафлор — 1,05 тыс. тонн, подсолнечник — 0,81 тыс. тонн, расторопша — 154 тонны, вика — 176 тонн, горчица — 66 тонн.
За аналогичный период прошлого года Башкирия экспортировала в более чем 20 стран мира, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, 136,77 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Таким образом рост экспорта зерна из республики составил почти восемь тысяч тонн.
Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.