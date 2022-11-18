mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Андрей Воробьев сообщил скором начале испытания Ил-114-300 на Луховицком авиазаводе

Сегодня, 13:09
Фото: пресс-служба Правительства МО
На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Луховицы Сергея Тимохина шел разговор о том, как местные предприятия реализуют президентские программы.

Так, Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) имени П. А. Воронина станет выпускать новые самолеты для гражданской авиации Ил-114-300. Как сообщает, другое направление связано с выпуском бронежилетов. Об этом сообщает newizv.ru.

По информации Тимохина, на ЛАЗе, являющемся филиалом ПАО «ОАК (часть госкорпорации «Ростех») и главным градообразующим предприятием, намерены построить 19 лайнеров, которые станет использовать гражданская авиация. Речь о турбовинтовых самолетах Ил-114-300. Их строительство будет идти на протяжении ближайших трех — четырех лет. А уже 26 декабря машина впервые поднимется в воздух в ходе летных испытаний.

На ЛАЗе занимаются строительством самолетов и военного, и гражданского назначения. Воробьеву удалось побывать на предприятии еще в конце апреля, когда новый самолет еще только собирался и дорабатывался.

Еще в округе в цехах двух больших предприятий ОПК удалось наладить выпуск бронежилетов и средств индивидуальной бронезащиты. На предприятии «Штурмснаряжение и экипировка» в этом году намерены изготовить 12 тысяч, а в будущем году — уже 120 тысяч бронежилетов. А на НПП «КлАСС» спустя год — свыше 90 тысяч единиц. Продолжается разработка новых видов снаряжения, обеспечивающих абсолютную защиту.

С января по сентябрь этого года внебюджетные инвестиции в экономику показали рост на 41 процент, если сравнивать цифры с аналогичным периодом ушедшего года. Вложения составили 3,8 миллиарда рублей. Хотя предприятия попали под санкции, они продолжают работать. Это касается и тех пяти, что были учреждены иностранными компаниями. Также этот год запомнится открытием семи новых промпредприятий, на которых в общей сложности будут работать свыше 400 человек.

Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей
Сегодня, 15:24
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей
Сегодня, 15:45
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29