Андрей Воробьев сообщил скором начале испытания Ил-114-300 на Луховицком авиазаводе

Так, Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) имени П. А. Воронина станет выпускать новые самолеты для гражданской авиации Ил-114-300. Как сообщает, другое направление связано с выпуском бронежилетов. Об этом сообщает newizv.ru.
По информации Тимохина, на ЛАЗе, являющемся филиалом ПАО «ОАК (часть госкорпорации «Ростех») и главным градообразующим предприятием, намерены построить 19 лайнеров, которые станет использовать гражданская авиация. Речь о турбовинтовых самолетах Ил-114-300. Их строительство будет идти на протяжении ближайших трех — четырех лет. А уже 26 декабря машина впервые поднимется в воздух в ходе летных испытаний.
На ЛАЗе занимаются строительством самолетов и военного, и гражданского назначения. Воробьеву удалось побывать на предприятии еще в конце апреля, когда новый самолет еще только собирался и дорабатывался.
Еще в округе в цехах двух больших предприятий ОПК удалось наладить выпуск бронежилетов и средств индивидуальной бронезащиты. На предприятии «Штурмснаряжение и экипировка» в этом году намерены изготовить 12 тысяч, а в будущем году — уже 120 тысяч бронежилетов. А на НПП «КлАСС» спустя год — свыше 90 тысяч единиц. Продолжается разработка новых видов снаряжения, обеспечивающих абсолютную защиту.
С января по сентябрь этого года внебюджетные инвестиции в экономику показали рост на 41 процент, если сравнивать цифры с аналогичным периодом ушедшего года. Вложения составили 3,8 миллиарда рублей. Хотя предприятия попали под санкции, они продолжают работать. Это касается и тех пяти, что были учреждены иностранными компаниями. Также этот год запомнится открытием семи новых промпредприятий, на которых в общей сложности будут работать свыше 400 человек.