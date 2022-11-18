Андрей Воробьев сообщил скором начале испытания Ил-114-300 на Луховицком авиазаводе

С января по сентябрь этого года внебюджетные инвестиции в экономику показали рост на 41 процент, если сравнивать цифры с аналогичным периодом ушедшего года. Вложения составили 3,8 миллиарда рублей. Хотя предприятия попали под санкции, они продолжают работать. Это касается и тех пяти, что были учреждены иностранными компаниями. Также этот год запомнится открытием семи новых промпредприятий, на которых в общей сложности будут работать свыше 400 человек.