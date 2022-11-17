Жителям и гостям Башкирии стал доступен новый сервис бронирования отелей от МТС

— Турпоток в нашу республику вырос почти на четверть и составил в этом году более миллиона человек. Это подтверждает, и наша Big Data: Башкирия вошла в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня. Через пару недель любители активного зимнего отдыха со всей страны достанут свои лыжи и сноуборды и будут покорять башкирские горнолыжные трассы. И это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.