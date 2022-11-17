mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителям и гостям Башкирии стал доступен новый сервис бронирования отелей от МТС

Сегодня, 07:38
Фото: МТС
МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru.

В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Башкирии для бронирования открыты более 100 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 180. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

В преддверии новогодних праздников горожане могут отправиться в путешествие и забронировать через сервис МТС отели и гостиницы в излюбленных у жителей Уфы городах: Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и других.

— Турпоток в нашу республику вырос почти на четверть и составил в этом году более миллиона человек. Это подтверждает, и наша Big Data: Башкирия вошла в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня. Через пару недель любители активного зимнего отдыха со всей страны достанут свои лыжи и сноуборды и будут покорять башкирские горнолыжные трассы. И это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала туристический поток в январе — августе 2022 и 2021 годов. Турпоток в Башкортостане по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%. Таким образом, республика вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня.  МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила новый пешеходный гид по Уфе с советами и интересными историями, которые не всегда известны даже самим уфимцам.

Реклама. ПАО «МТС» LjN8KWAR8

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 14:50
Эксклюзив. Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
Сегодня, 13:50
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Сегодня, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Сегодня, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29