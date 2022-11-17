Жителям и гостям Башкирии стал доступен новый сервис бронирования отелей от МТС

В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.
На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Башкирии для бронирования открыты более 100 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 180. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.
В преддверии новогодних праздников горожане могут отправиться в путешествие и забронировать через сервис МТС отели и гостиницы в излюбленных у жителей Уфы городах: Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и других.
— Турпоток в нашу республику вырос почти на четверть и составил в этом году более миллиона человек. Это подтверждает, и наша Big Data: Башкирия вошла в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня. Через пару недель любители активного зимнего отдыха со всей страны достанут свои лыжи и сноуборды и будут покорять башкирские горнолыжные трассы. И это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Компания МТС с помощью Big Data проанализировала туристический поток в январе — августе 2022 и 2021 годов. Турпоток в Башкортостане по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%. Таким образом, республика вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня. МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила новый пешеходный гид по Уфе с советами и интересными историями, которые не всегда известны даже самим уфимцам.
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