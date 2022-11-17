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Житель Башкирии лишился свободы за листовки с экстремистскими призывами

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI

За призывы к экстремизму на листовках 52-летний житель Башкирии попал в тюрьму

Об избрании меры пресечения рассказали в пресс-службе Кировского райсуда Уфы 17 ноября.

В Башкирии судят жителя города Белебей, обвиняемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности суд решил отправить под стражу после ходатайства следователя ФСБ. Кировский райсуд Уфы рассмотрел ходатайство следователя Федеральной службы безопасности, в котором предлагалось избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на возражения самого обвиняемого и его защитника суд прислушался к доводам следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.

Также весомыми доводами для суда стала имеющаяся у фигуранта дела непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений, в также отсутствие ПМЖ и семейных связей.

По данным следствия обвиняемый нынешним летом изготавливал и распространял по республике листовки с критикой СВО, а точнее с призывами к насилию против лиц, поддерживающих осуществление СВО. Собственно из-за них он и оказался на скамье подсудимых.

 

#Ирина Деревянчук#Общество
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