Житель Башкирии лишился свободы за листовки с экстремистскими призывами

В Башкирии судят жителя города Белебей, обвиняемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности суд решил отправить под стражу после ходатайства следователя ФСБ. Кировский райсуд Уфы рассмотрел ходатайство следователя Федеральной службы безопасности, в котором предлагалось избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Несмотря на возражения самого обвиняемого и его защитника суд прислушался к доводам следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.
Также весомыми доводами для суда стала имеющаяся у фигуранта дела непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений, в также отсутствие ПМЖ и семейных связей.
По данным следствия обвиняемый нынешним летом изготавливал и распространял по республике листовки с критикой СВО, а точнее с призывами к насилию против лиц, поддерживающих осуществление СВО. Собственно из-за них он и оказался на скамье подсудимых.