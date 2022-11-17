Заглянуть в будущее просто! 3D прогулка по ЖК с уникальным благоустройством

— Понимая, что при покупке недвижимости, важно оценить каждую деталь, мы, используя VR технологии, даём возможность легко переместиться во времени и посмотреть, как жилой комплекс Urbanica будет выглядеть после завершения строительства. Такая прогулка — отличная возможность заглянуть в будущее, и ощутить, ту атмосферу, которая будет царить на территории ЖК, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
И самое приятное, что вы можете это сделать, не выходя из дома. Рассмотреть территорию ЖК можно на сайте застройщика, где размещены не только статичные рендеры, но и есть опция прогулки. Что позволяет по достоинству оценить авторский проект благоустройства с множества точек-ракурсов. Вы сами строите свой маршрут: поворачиваться, приближать детали, но главное — получить общее представление от первого лица, как будет выглядеть будущее жильё и его окружение.
Прогулка начинается с зеленой цветущей территории у главного входа, откуда можно попасть во внутренний, мощеный дворик с уютным пространством для спокойного отдыха и общения, представить, как вы занимаетесь спортом в зоне WorkOut или соревнуетесь с соседями на стритбольной площадке, и конечно же во всех деталях рассмотреть детские площадки, где застройщик предусмотрел, как традиционные игровые элементы — качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия — скалодром, гамаки для отдыха и многое другое, что позволит создать интересные и функциональные места досуга
— Основная идея авторского благоустройства жилого комплекса Urbanica заключается в создании единой системы дворов, объединенных геометрическим ромбовидным стилем. В проекте предусмотрены: арт-объекты, тренажеры, площадки для спорта и групповых занятий, места для детских игр и точки для релакса их родителей. А озеленение по принципу «Терапевтический ландшафт» с учётом смены сезонов создаст особое настроение для жильцов. По нашей задумке это будет не просто двор, а место силы для жителя мегаполиса, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Напомним, что ЖК Urbanica возводится в микрорайоне «Зелёная роща». В пешей доступности от жилого комплекса есть всё, что необходимо для насыщенной жизни. Банки, магазины, фитнес-клубы, медицинские учреждения, но самое приятное это кусочек природы в непосредственной близости от дома. Всего несколько минут неспешным шагом, и вы уже дышите свежим чистым воздухом, наполненным ароматами леса. В парке «Лесоводов Башкирии» можно заниматься спортом, устраивать пикники в выходные или просто гулять после рабочего дня.
Кроме того, ЖК Urbanica строится с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Вдохновленный успехом предыдущих проектов, застройщик не только сохранил то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и конечно же систему централизованного кондиционирования. Но и усовершенствовал некоторые преимущества. Например, колясочные и велосипедные, удобство которых высоко оценили спортсмены и молодые родители, теперь дополнены специальным отдельным помещением для мытья колёс велосипедов, колясок и лап животных. Что обязательно придётся по вкусу, тем, у кого есть четвероногие любимцы.
Также стоит отметить, что среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир — от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
— В первой очереди жилого комплекса Urbanica появятся новые архитектурные решения. Первое решение — это квартиры с угловыми окнами, которые не просто наполнят помещения дополнительным простором и светом, но и откроют завораживающую панораму на наш любимый город для своих владельцев. А второе — эксклюзивные двухуровневые квартиры на первом этаже с собственным патио. Это идеальный вариант для тех, кто любит посидеть уютным вечером после работы на открытом воздухе, но при этом хочет жить в городе. Вам нужно всего лишь расставить удобную плетённую мебель и можно наслаждаться отдыхом в компании самых родных и близких. Кроме того, в этих квартирах зона гостиной имеет двусветное пространство с высотой потолков 6 метров, что также добавляет уникальности этим квартирам, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
В компании не скрывают, что хотели создать что-то совершенно новое, способное удивить не только самых требовательных покупателей, но и профессиональное сообщество. И это получилось. По итогам федеральной премии Urban Awards 2022, Urbanica признан лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Приволжском федеральном округе, пройдя оценку по 116 критериям.
Возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Получить более подробную информацию о строящихся проектах ГК «Первый Трест» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия, 15 к. 1.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в ТОП-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 жилых комплексов в историческом и географическом центрах Уфы.
ООО ГК «ПТ»