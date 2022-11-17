Валерий Лимаренко: Важная цель моей работы — улучшать качество жизни в регионе

Жительнице Сахалинской области провели ремонт в квартире после её обращения на прямую линию губернатора островного региона Валерия Лимаренко.
Квартиру в Корсакове женщина получила по программе переселения из аварийного фонда в апреле 2022 года. Нарекания вызвала появившаяся нам стенах плесень. По поручению губернатора с инспекционной поездкой в Корсаков отправился министр строительства региона.
В квартире заявительницы застройщик устранил недочёты в системе вентиляции и устранил причину появления сырости и плесени, а также выполнил косметический ремонт. Жалоб от других жильцов не поступало.
Напомним, на недавней прямой линии, прошедшей в октябре, поступило порядка пятисот вопросов. Все проблемы сахалинцев, озвучили на прямой линии, были услышаны и направлены в профильные ведомства для оперативного разбирательства.
Отметим, Валерий Лимаренко регулярно проводит прямые линии с жителями Сахалина и Курил. Люди очень ценят возможность обратиться со своими проблемами к губернатору, получить ответ о том, как и когда проблема будет решён их вопрос. А губернатор — напрямую, а не из отчётов профильных чиновников, узнать о трудностях, с которыми сталкиваются жители региона, как они решаются на местах, в каком направлении необходимо усилить работу. Больше всего сахалинцев и курильчан волнуют сферы ЖКХ, экологии, здравоохранения, социального обслуживания.
Общение напрямую, которое проводит губернатор, очень важно, поскольку основная цель его работы губернатора — улучшать качество жизни на островах, приводит мнение экспертов портал Sakh.online.
Такой подход к нуждам земляков, несомненно, приносит результат. На сегодня Сахалинская область вышла в лидеры на российском уровне по многим показателям и, что очень актуально, по уровню качества жизни людей. А это один из главных факторов для закрепления населения в регионе.