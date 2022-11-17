Валерий Лимаренко: На поддержку островного агропрома выделено 3,9 млрд рублей

В Сахалинской области подвели первые итоги сельскохозяйственного сезона 2022 года. Островные аграрии полностью завершили уборку картофеля и овощей открытого грунта.
Всего, по предварительным данным, собрали 47 тыс. тонн картофеля, на 2 тыс. тонн больше, чем год назад. В лидерах по производительности стал совхоз «Тепличный», где урожайность самая высокая — 430 центнеров с гектара. Следом идут совхоз «Заречное» — 275 центнеров с гектара, «Авангард-Агро» (273 центнера) и совхоз «Южно-Сахалинский» (253 центнера).
Овощей открытого грунта, по оценке, произведено примерно 23 тыс. тонн. На островных огородах аграрии выращивают большой ассортимент овощей. В частности, капусту, морковь, свёклу, а также лук, редис, брокколи, кабачки и др. Средняя урожайность в этом году превысила прошлогоднюю и составила 488 центнеров с гектара. Лучшие показатели у совхоза «Тепличный» (565 центнеров) и КФХ Евтяев В.Г. (522 центнера).
Высоких показателей островным аграриям помогает достичь система поддержки сельхозпредприятий, действующая на территории Сахалина и Курил, которую держит на особом контроле губернатор Валерий Лимаренко. По его инициативе в 2022 году был принят ряд дополнительных мер для поддержки островного агропрома в условиях введённых антироссийских санкций. Все они рассчитаны на то, чтобы повысить уровень самообеспеченности региона продовольствием.
Сельхозпроизводители получают субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельхозпредприятий и хозяйств, в том числе на приобретение автотехники, работающей на метане. Также на закупку высококачественного семенного материала. Кроме того, были увеличены объёмы возмещения затрат на проведение мелиорации, на внесение минеральных и органических удобрений.
В целом в 2022 году, как сообщает портал Sakh.online, на развитие агропромышленного комплекса Сахалина и Курил выделена беспрецедентная сумма господдержки — 3,9 млрд рублей.