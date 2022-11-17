В Уфе экс-полицейские, признанные виновными в изнасиловании, подали жалобы

Напомним, инцидент произошел четырьмя годами ранее — в ночь на 30 октября 2018. Экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук полиции изнасиловали 23-летнюю сотрудницу отдела дознания. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по семь лет колонии, Яромчук — шесть лет.