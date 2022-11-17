В Уфе экс-полицейские, признанные виновными в изнасиловании, подали жалобы

В Уфе экс-полицейские, признанные виновными в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, в отношении дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой, направили апелляционные жалобы на решение Кировского райсуда Уфы о выплате компенсации морального вреда в размере 2,9 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда. Напомним, ранее с осужденных Эдуарда Матвеева взыскан 1 млн рублей, с Павла Яромчука 900 тыс. рублей, с Салавата Галиева 1 млн рублей.
Сообщается, что в настоящий момент решение о принятии жалоб ещё не принято к рассмотрению.
Напомним, инцидент произошел четырьмя годами ранее — в ночь на 30 октября 2018. Экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук полиции изнасиловали 23-летнюю сотрудницу отдела дознания. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по семь лет колонии, Яромчук — шесть лет.