mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе экс-полицейские, признанные виновными в изнасиловании, подали жалобы

Сегодня, 11:35
Ранее суд постановил экс-сотрудников полиции, признанных виновными в изнасиловании 23-летней девушки, выплатить той моральную компенсацию в размере почти трех миллионов рублей. Мужчины с данным судубным решение не согласны.

В Уфе экс-полицейские, признанные виновными в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, в отношении дознавательницы  Гульназ Фатхлисламовой, направили апелляционные жалобы на решение Кировского райсуда Уфы о выплате компенсации морального вреда в размере 2,9 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда. Напомним, ранее с осужденных Эдуарда Матвеева взыскан 1 млн рублей, с Павла Яромчука 900 тыс. рублей, с Салавата Галиева 1 млн рублей. 

Сообщается, что в настоящий момент решение о принятии жалоб ещё не принято к рассмотрению.

Напомним, инцидент произошел четырьмя годами ранее — в ночь на 30 октября 2018. Экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук  полиции изнасиловали 23-летнюю сотрудницу отдела дознания. В декабре 2019 года Кировский районный суд вынес всем троим обвинительный приговор. Галиев и Матвеев тогда получили по семь лет колонии, Яромчук — шесть лет.

 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Власти Башкирии сообщили, как семьям мобилизованных получить льготные дрова
Сегодня, 10:15
В Сибае не могут отремонтировать попавший в ДТП при перевозке мобилизованных автобус
Сегодня, 09:53
Массовые проверки пройдут сегодня в Уфе
Сегодня, 10:21
Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность
Вчера, 15:20
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29