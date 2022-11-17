В Сибае не могут отремонтировать попавший в ДТП при перевозке мобилизованных автобус

Как сообщал ранее Mkset, автобус, перевозивший мобилизованных из Башкирии, вылетел с трассы и врезался в остановку. Авария произошла в Бугульминском районе Татарстана по пути на место боевого слаживания. При этом никто из пассажиров не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.