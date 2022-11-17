В Сибае не могут отремонтировать попавший в ДТП при перевозке мобилизованных автобус

Как сообщал ранее Mkset, автобус, перевозивший мобилизованных из Башкирии, вылетел с трассы и врезался в остановку. Авария произошла в Бугульминском районе Татарстана по пути на место боевого слаживания. При этом никто из пассажиров не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.
Как выяснилось, автобус принадлежал ледовому дворцу «Ирандык» в Сибае, на нем перевозили юных спортсменов. После ДТП родители были вынуждены решать вопросы с транспортом самостоятельно. Взрослые обратились к главе Башкирии с просьбой предоставить новый автобус взамен разбитого.
Накануне мэр Сибая Азамат Юлдашбаев ответил на вопрос »который волнует многих горожан».
Он напомнил, что автобус для мобилизованных власти «задействовали, чтобы отправить наших земляков на место боевого слаживания в комфортных условиях». Другие автобусы автотранспортного предприятия уже были заняты перевозкой мобилизованных. После ДТП автобус подлежит восстановлению, отметил глава города.
«Вопрос лишь в сроках поставки запчастей. Автобус иностранной марки, а доставить детали в связи с санкциями довольно сложно», — добавил он.
По его данным, сейчас транспортное средство стоит в ремонтном боксе ГУП «Башавтотранс» в Уфе. Как только его наладят, он пройдет техобслуживание и вернется в Сибай.
«Воспитанники ледового дворца не останутся без средства передвижения на дальние расстояния и, конечно, смогут нас еще порадовать своими победами на соревнованиях!», — пообещал Юлдашбаев.
Точных сроков восстановления транспортного средства при этом он не назвал.