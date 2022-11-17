mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии возбудили уголовные дела после видео, где инвалид ползет до квартиры

Сегодня, 12:28
Из-за отсутствия в доме пандуса ребенок в инвалидной коляске вынужден ползти до квартиры на четвереньках. Просьбы об установке вспомогательной конструкции в местной администрации проигнорировали

После публикаций ряда СМИ прокуратура Благоварского района республики инициировала проверку в отношении органов местного самоуправления, чтобы прояснить ситуацию с отсутствием пандуса в доме, где проживает несовершеннолетний недееспособный - молодой человек вынужден передвигаться на коляске.

Сообщается, что в ходе проведения надзорных мероприятий ведомство намерено дать оценку действиям муниципальных властей, которые обязаны обеспечить доступную среду для граждан с инвалидностью, а также беспрепятственный доступ ребенка к месту проживания.   

Отмечается, что по итогам проверки были возбуждены уголовные дела. 

Напомним, ранее в сети появилась видео, на котором ребенок ввиду отсутствия в доме пандуса вынужден вскарабкиваться по лестнице на четвереньках. Как рассказала его мать, по вопросу установки пандуса она уже обращалась в местную администрацию, однако там просьбы женщины проигнорировали. 

 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 14:50
Эксклюзив. Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
Сегодня, 13:50
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Сегодня, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Сегодня, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29