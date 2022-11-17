В Башкирии возбудили уголовные дела после видео, где инвалид ползет до квартиры

После публикаций ряда СМИ прокуратура Благоварского района республики инициировала проверку в отношении органов местного самоуправления, чтобы прояснить ситуацию с отсутствием пандуса в доме, где проживает несовершеннолетний недееспособный - молодой человек вынужден передвигаться на коляске.
Сообщается, что в ходе проведения надзорных мероприятий ведомство намерено дать оценку действиям муниципальных властей, которые обязаны обеспечить доступную среду для граждан с инвалидностью, а также беспрепятственный доступ ребенка к месту проживания.
Отмечается, что по итогам проверки были возбуждены уголовные дела.
Напомним, ранее в сети появилась видео, на котором ребенок ввиду отсутствия в доме пандуса вынужден вскарабкиваться по лестнице на четвереньках. Как рассказала его мать, по вопросу установки пандуса она уже обращалась в местную администрацию, однако там просьбы женщины проигнорировали.