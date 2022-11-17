В Башкирии управляющие компании обвиняются в мошенничестве с коммунальными платежами

Сообщается, что в указанный период управляющие компании получали плату за услуги от жильцов 16 многоквартирных домов. При этом полученная денежная сумма в размере 4,5 миллиона рублей не переводилась в ресурсоснабжающие организации. Установлено, что денежные средства были направлены на иные цели, "не связанные с обеспечением жителей коммунальными услугами".