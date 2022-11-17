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В Башкирии управляющие компании обвиняются в мошенничестве с коммунальными платежами

Сегодня, 12:26
В ресурсоснабжающих организациях не досчитались 4,5 миллиона рублей

В Стерлитамаке две управляющие компании, в течение двух лет получавшие плату за оказание услуг тепло- и водоснабжения, обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры. 

Сообщается, что в указанный период управляющие компании получали плату за услуги от жильцов 16 многоквартирных домов. При этом полученная денежная сумма в размере 4,5 миллиона рублей не переводилась в ресурсоснабжающие организации. Установлено, что денежные средства были направлены на иные цели, "не связанные с обеспечением жителей коммунальными услугами".


Сообщается, что в настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство, в свою очередь, будет осуществлять контроль над ходом расследования дела. 


#Азамат Нухов#Общество
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