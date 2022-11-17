В Башкирии сожалеют, что санкции не снизили отток одаренных детей за рубеж

«И сейчас так называемый коллективный запад делает все возможное, чтобы наиболее одаренные дети покидали свою страну», — заявил спикер Госсобрания.
Уезжая из России, как правило, дети остаются улучшать науку и образование «уже наших оппонентов, лояльных нелояльных», отметил спикер башкирского парламента.
«Даже эти санкции, к сожалению, не повлияли на ограничение приглашений наших наиболее одаренных детей. Необходимо вместе с уделением внимания для развития их [детей] знаний, талантов обращать внимание и на патриотическую составляющую», — заявил Константин Толкачев.
Он отметил, что в России доступно «очень высокое образование и было бы правильно связывать поддержку одаренных детей с последующим получением образования в высших учебных заведениях нашей страны».
Тему о поддержке талантливых детей в парламенте начали обсуждать после вопроса коммуниста Юнира Кутлугужина. Он сообщил, что в Татарстане на эти цели по двум статьям выделяется 300 млн рублей, а в бюджете Башкирии заложено всего 76,8 млн.
Депутат от фракции ЛДПР Вячеслав Рябов отметил, что необходимо поддерживать не только талантливых, а вообще всех детей. Константин Толкачев вроде бы с ним согласился, но тут же пустился в рассуждения о феномене гениальности.
Спикер Госсобрания также порассуждал о феномене гениальности.
«Наверное, но есть гении — это немножко отклонение от среднего… Я как-то высказался. Ни один нормальный человек никогда стихи писать не будет, он не сможет это сделать. Они [поэты] все должны быть немножко гениальными, немножко ненормальными. То же самое в любой другой сфере. Возьмите поэтов, художников — вы среди них не найдете счастливых людей. Они все обладали какими-то качествами, которые выделяли их из общего массива.
Они неадекватные люди, настоящие гении и таланты. Как раз они двигают, выходят за пределы человеческих возможностей и определяют наше будущее», — объяснил Толкачев.
В доказательство он не точно процитировал стихи Есенина, на этом примере показав, что так написать обычный человек не сможет.