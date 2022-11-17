В Башкирии сожалеют, что санкции не снизили отток одаренных детей за рубеж

«Наверное, но есть гении — это немножко отклонение от среднего… Я как-то высказался. Ни один нормальный человек никогда стихи писать не будет, он не сможет это сделать. Они [поэты] все должны быть немножко гениальными, немножко ненормальными. То же самое в любой другой сфере. Возьмите поэтов, художников — вы среди них не найдете счастливых людей. Они все обладали какими-то качествами, которые выделяли их из общего массива.