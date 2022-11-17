В Башкирии сократят количество коек в больницах

Вопрос о сокращении коечного фонда задали депутаты. Представитель фракции КПРФ Юнир Кутлугижин поинтересовался, почему принято такое решение, хотя от жителей республики депутатам поступает много жалоб на недоступность медицинской помощи. Он уточнил, что, в частности, такие обращения поступают из села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии. Там, по его словам, «скорая даже своевременно не выезжает, и человек умирает».