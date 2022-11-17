В Башкирии родился малыш с рекордно низким весом

В Международный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября министр здравоохранения рассказал о том, как республика помогает недоношенным деткам рождаться в роддомах со всеми условиями для их полноценного выхаживания, так квалифицированная медицинская помощь недоношенным детям оказывается в Республиканском клиническом перинатальном центре, РКБ им. Куватова, в роддоме № 3 и в ряде других учреждений.
Назвал он и количество недоношенных детей, которые рождаются в Башкирии каждый год, оно составляет около 2,5 тысяч младенцев. Напомнил министр и о том, рожденные на каком сроке беременности дети относятся категории недоношенных — если малыш родился в период с 22 по 37 неделю беременности, то его отнесут к данной категории.
Напомнил министр Рахматуллин и о том, что в нынешнем году в республике был зафиксирован рекордно низкий вес родившегося в республиканском перинатальном центре малыша — 430 граммов. Родился «рекордсмен» в начале 2022 года.