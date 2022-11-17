В Башкирии родился малыш с рекордно низким весом

Назвал он и количество недоношенных детей, которые рождаются в Башкирии каждый год, оно составляет около 2,5 тысяч младенцев. Напомнил министр и о том, рожденные на каком сроке беременности дети относятся категории недоношенных — если малыш родился в период с 22 по 37 неделю беременности, то его отнесут к данной категории.