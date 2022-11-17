В Башкирии неизвестный зверь пробрался в хлев и выпил кровь 12 птиц

Возле хлева при осмотре обнаружили следы животного и подкоп - предполагается, что именно через него зверь хищник проник к птицам. Местный лесник, в свою очередь, опроверг версию о том, что за нападением стоит лиса, объяснив это тем, что следы от лап на снегу гораздо больше, чем у особей данного вида. Не подтвердилась также версия с тем, что кровь птиц выпили хорек или ласка.