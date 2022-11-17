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В Башкирии молодой человек утонул в машине

Сегодня, 16:58
В Республике Башкортостан скатился в реку автомобиль со спящим в нем 22-летним парнем.

Гражданин утонул. Об этом информирует «КП-Уфа».

В Учалинский район республики летом текущего года на отдых приехала компания молодых людей. Они остановились около деревни Тунгатарово.

Ночью 30-летний водитель «ВАЗ-2199» решил вернуться домой. Мужчина не сразу заметил, что на заднем сиденье авто спит его 22-летний приятель. Проехав немного к обрыву перед карьером шофер заметил спящего знакомого, и попытался его разбудить.

Фары машины были выключены. Поэтому водитель не сразу заметил, что транспортное средство покатилось к реке. За несколько секунд автомобиль достиг воды и утонул.

Шофер пытался вытащить знакомого, но тот так и не проснулся. Мужчина не умел плавать и запаниковал. Его вытащили из воды очевидцы. Пассажира достали из салона спасатели. Он был уже мертв.

Водителя признали виновным по статье «Причинении смерти по неосторожности». Ему дали год исправительных работ.

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