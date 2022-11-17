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Участникам массовой драки на любительском хоккейном матче в Уфе вынесли наказания

Сегодня, 10:55
Участники потасовки получили штрафы и дисквалификацию

Днем ранее, 16 ноября, состоялось спортивно-дисциплинарной комиссии Республиканской любительской хоккейной лиги, в ходе которого были избраны меры пресечения для участников массовой драки в ходе матча с командами «УФСИН» и «Dream Team". Напомним, ранее по итогам потасовки участники команд получили 160 минут штрафа. 

Так, по данным РЛХЛ, игрок  «УФСИН» Илья Рассказов был в обязательном порядке дисквалифицирован на два матча. Также для него предусмотрена дополнительная дисквалификация на три матча либо штраф в размере трех тысяч рублей - за дополнительную дисквалификацию. 

Что до участников команды «Dream Team», то аналогичное с Рассказовым наказание получил Денис Лихолетов. Мужчина также был дисквалифицирован на два матча и получил  дополнительную дисквалификацию на три матча (пункт 3.5) либо штраф за дополнительную дисквалификацию 3000 рублей. Другой участник команды Александр Мамаев был дисквалифицирован на один матч, а также получил дополнительную дисквалификацию на один матч. 

 

В ходе заседания также было принято решение заменить наказание игроков команды «УФСИН» Артура Гильванова и Азата Тагирова и игрока команды «Dream Team» Камиля Гулова с большого пятиминутного штрафа и до конца игры на штраф «двухминутное удаление за грубость». 

 

#Азамат Нухов#Происшествия
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