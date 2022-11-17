Участникам массовой драки на любительском хоккейном матче в Уфе вынесли наказания

Что до участников команды «Dream Team», то аналогичное с Рассказовым наказание получил Денис Лихолетов. Мужчина также был дисквалифицирован на два матча и получил дополнительную дисквалификацию на три матча (пункт 3.5) либо штраф за дополнительную дисквалификацию 3000 рублей. Другой участник команды Александр Мамаев был дисквалифицирован на один матч, а также получил дополнительную дисквалификацию на один матч.