Тимур Хакимов принял участие в рассмотрении трехлетнего бюджета

Депутаты рассмотрели пакет бюджетных документов на предстоящий трехлетний период. Прогноз социально-экономического развития Башкортостана на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
В первом чтении приняты проекты законов «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Во втором чтении парламентарии рассмотрели изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
И. о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров рассказал о реализации программы развития в рамках «Приоритет-2030», вкладе вуза в социально-экономическое развитие республики. Также на заседании был учрежден профессиональный праздник — «День работника промышленности РБ».
Всего в повестку дня включено около 60 вопросов. Большинство из них связано с проектами республиканских законов. Депутаты рассмотрели законопроекты, направленные на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного налога.