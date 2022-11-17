Тимур Хакимов принял участие в рассмотрении трехлетнего бюджета

В первом чтении приняты проекты законов «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Во втором чтении парламентарии рассмотрели изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».