Сроки строительства футбольного манежа в Уфе за полмиллиарда рублей под угрозой

Строящийся подрядчиком из Самары ООО «Стройнефть» крытый манеж, который посетил заместитель прокурора Башкирии Александр Попов, которых в ходе выезда отметил, что темпы работ на объекте низкими, из-за чего манеж рискуют не сдать в положенный срок. А положенный срок сдачи готового объекта — конец нынешнего 2023 года.