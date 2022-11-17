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Сроки строительства футбольного манежа в Уфе за полмиллиарда рублей под угрозой

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI

Крупнейший в Башкирии крытый футбольный манеж у «Нефтяника» в Уфе привлек прокуратуру

На истекающие сроки сдачи спортобъекта обратили внимание в прокуратуре Башкирии и уже вынесли подрядчику предостережение, сообщили в пресс-службе ведомства 17 ноября.

В столице Башкирии Уфе близ стадиона «Нефтяник» идет строительство крупнейшего в республике крытого футбольного манежа, который в Орджоникидзевском районе города Уфы строится в рамках нацпроекта «Демография».

Строящийся подрядчиком из Самары ООО «Стройнефть» крытый манеж, который посетил заместитель прокурора Башкирии Александр Попов, которых в ходе выезда отметил, что темпы работ на объекте низкими, из-за чего манеж рискуют не сдать в положенный срок. А положенный срок сдачи готового объекта — конец нынешнего 2023 года.

Подрядчику ведомство вынесло предостережение с целью срыва сроков не допустить, также в пресс-службе заявили, что ситуация с крупным спортивным объектом находится на контроле ведомства.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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