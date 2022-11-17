Сроки строительства футбольного манежа в Уфе за полмиллиарда рублей под угрозой

В столице Башкирии Уфе близ стадиона «Нефтяник» идет строительство крупнейшего в республике крытого футбольного манежа, который в Орджоникидзевском районе города Уфы строится в рамках нацпроекта «Демография».
Строящийся подрядчиком из Самары ООО «Стройнефть» крытый манеж, который посетил заместитель прокурора Башкирии Александр Попов, которых в ходе выезда отметил, что темпы работ на объекте низкими, из-за чего манеж рискуют не сдать в положенный срок. А положенный срок сдачи готового объекта — конец нынешнего 2023 года.
Подрядчику ведомство вынесло предостережение с целью срыва сроков не допустить, также в пресс-службе заявили, что ситуация с крупным спортивным объектом находится на контроле ведомства.